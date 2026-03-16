Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо пожинати плоди своїх зусиль

День, коли все, що трапиться з людиною, зумовлено її діями протягом минулого місячного циклу.

У такий час кажуть, що людей можна впізнати за їхніми плодами: все, що було, образно кажучи, «посаджено» в попередній час, проросте.

Приємні — втім, як і неприємні — події не повинні стати несподіваними: підсвідомо ми розуміємо, на що саме заслужили в результаті своєї діяльності. День вдалий для земельних робіт не лише в переносному, а й у прямому сенсі: успішними будуть будь-які садово-огоррдні роботи, а також будівництво і ремонт.

Овен

Сьогодні — як і в будь-який інший день — не варто давати волю негативним емоціям: не можна відпускати на адресу оточення уїдливі зауваження і, вже тим паче, грубити йому — конфлікт, що виник, може виявитися небезпечним.

Телець

Чудовий час для розв’язання робочих і бізнес-питань, особливо якщо вони пов’язані з нерухомістю: можна купувати й продавати квартири, будинки, дачі та — особливо! — земельні ділянки, такі операції принесуть вигоду.

Близнята

Незважаючи на початок робочого тижня, представникам знака потрібно відволіктися від повсякденних турбот: це може бути як хобі, на яке зазвичай не вистачає часу, так і неробство — воно дасть змогу відновити сили.

Рак

Усіма силами намагайтеся утримати себе від негідних вчинків: вчинивши їх, ви, найімовірніше, налаштуєте проти себе зірки і Місяць, що спричинить несподівані й небажані «санкції» з їхнього боку.

Лев

Якого б результату — як професійного, так і особистого характеру — ви наразі не досягли, відмовтеся від вихваляння, а ще краще — взагалі нікому не розповідайте про щасливі життєві зміни.

Діва

Дратівливість — поганий порадник у питаннях взаємин з іншими людьми в будь-який день, але сьогодні вона особливо небезпечна, оскільки може стати причиною серйозного і довготривалого конфлікту.

Терези

Зруйнувати сьогодні набагато простіше, ніж створити, тому дуже важливо відмовитися від негативних дій, слів і думок: вони можуть стати причиною небажаних подій — як на роботі, так і в особистому житті.

Скорпіон

Врятуватися від сумних думок, які можуть нахлинути навіть у такий позитивний день, допоможуть корисні — як для вас самих, так і для тих, хто вас оточує — заняття: наприклад, прибирання в домі або на ділянці.

Стрілець

У жодному разі не можна зраджувати свою звичку дивитися на світ і людей, що живуть у ньому, з оптимістичного погляду: це дасть вам змогу перейти на енергетичну хвилю, яка винесе вас на гребінь успіху.

Козоріг

Не можна вступати в конфлікт, у який спробують втягнути вас близькі люди, особливо якщо його тема вас не стосується: з’ясування стосунків забере багато моральних сил, необхідних для успішного життя і роботи.

Водолій

Не можна допускати не тільки злих вчинків слів, а й відповідних думок: матеріалізувавшись — а це станеться дуже швидко — вони принесуть значну й відчутну шкоду тому, від кого виходять, тобто саме вам.

Риби

Оскільки вам не до снаги якось змінити обставини, що склалися, запобігши негативу, що насувається, абстрагуйтеся від нього — не варто брати участь у тому, про що згодом доведеться серйозно пошкодувати.

