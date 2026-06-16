Гороскоп на 17 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли на всіх може навалитися поганий настрій

Макове поле / © Associated Press

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Ми — іноді без будь-якої видимої причини — можемо підозрювати в зловмисних діях людей, які нас оточують, включаючи перевірених друзів, рідних і близьких.

Дуже важливо пережити цей — досить складний момент, оскільки до обіду всі почнуть заспокоюватися, а емоційний фон поступово зміниться з «мінуса» на «плюс». У цей час вже можна ухвалювати серйозні рішення, укладати важливі угоди та ставати до роботи над перспективними проєктами.

Овен

Якщо ви відчуваєте нездужання, не поспішайте записуватися на приймання до лікаря: оскільки, найімовірніше, це спричинено перевтомою, спробуйте почати з відпочинку — насамперед знайдіть час для прогулянок на свіжому повітрі.

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Телець

Різке висловлювання може не тільки образити близьку людину, а й зруйнувати стосунки з нею, тому зірки закликають вас ретельно обмірковувати кожне своє слово, щоб потім не шкодувати про свою необережність.

Близнята

День, коли бажано утриматися від будь-якої фізичної активності, що для представників вашого неспокійного знака буде непросто, але якщо цього не зробити, можна легко витратити багато енергії даремно.

Рак

Негатив, який довго накопичувався всередині, потребуватиме виходу, і краще зробити це відносно мирним шляхом: наприклад, влаштувати в будинку серйозне прибирання з подальшим сортуванням речей — на потрібні та непотрібні.

Лев

Існує великий ризик стати активним учасником безглуздої сварки, що призведе до тривалого конфлікту, який практично неможливо буде припинити — подумайте, чи варто виливати негатив у такий спосіб.

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Діва

Більшу частину дня краще провести на самоті, інакше існує ймовірність посваритися навіть із рідними та близькими через дрібниці, які для представників цього знака не мають жодного значення.

Терези

Не варто втручатися в чужий конфлікт, стаючи на бік тих, хто, на вашу думку, зазнав несправедливої кривди: можливо, ви не знаєте всіх подробиць того, що відбувається, а отже, можете опинитися в омані.

Скорпіон

Сьогодні слід бути особливо обережними під час занять спортом: різкі рухи та невиправданий ризик можуть призвести до травм і розтягнень, які надовго позбавлять вас можливості відвідувати тренажерний зал.

Стрілець

Не варто планувати на цей день романтичні побачення — вони не виправдають покладених на них сподівань, до того ж кохана людина може дратуватися через дрібниці, а отже, безглуздих сварок не уникнути.

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Козоріг

Не варто звертати увагу на гострі жарти та уїдливі зауваження оточення — цього дня вони відчуватимуть такі самі негативні емоції, як і ви, тож поставтеся до них із розумінням.

Водолій

Можна вести переговори щодо довгоочікуваної зміни роботи, головне в цьому разі — з’ясувати, які умови — зокрема професійні обов’язки та заробітну плату — запропонує вам потенційний роботодавець.

Риби

Підтримати гарний настрій, без якого важко буде пережити цей непростий день, допоможе мистецтво: наприклад, можна слухати класичну музику або дивитися класичні фільми.

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