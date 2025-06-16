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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
810
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 17 червня для всіх знаків зодіаку: день, який може стати переламним для багатьох із нас

Нинішня місячна доба може стати переламним моментом у житті багатьох із нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 17 червня

Гороскоп на 17 червня / © Associated Press

А ось якими будуть наслідки нинішніх подій — позитивними чи негативними, залежатиме від кожного з нас.

На приємні зміни варто чекати насамперед тим, хто в плані життєвої тактики йде вперед, не зупиняючись, і тим більше — не відступаючи від наміченої мети. Будь-яку справу, якою ми вирішимо зайнятися в цей час, незважаючи ні на що, необхідно буде довести до ладу.

Овен

Не варто просити про пораду людей навколо, якщо ж вони вирішать дати її без вашого прохання, краще пропустити сказане повз вуха — в цьому конкретному разі ви самі знаєте, як треба вчинити.

Телець

Професійні питання — навіть найскладніші — несподівано вирішуватимуться легко й без зусиль: за цей день вдасться переробити рекордну кількість справ, тож не варто зволікати з активними діями.

Близнята

Сьогодні необхідно зосередитися на вирішенні найважливішого питання, яким зірки радять вам займатися, не відволікаючись на другорядні питання — розмови телефоном чи спілкування у месенджерах.

Рак

Яку б подорож ви не задумували - відрядження або поїздку на відпочинок, у будь-якому разі обставини для неї складуться максимально сприятливі, а її результат виявиться позитивним.

Лев

Намагайтеся тримати себе в руках і не опускатися до грубості щодо людей у вашому оточенні, навіть якщо вони поводитимуться не найкращим чином — згодом ви можете пошкодувати про власну нестриманість.

Діва

Цього дня вас вирізнятиме рідкісна продуктивність праці — ви встигнете зробити все, що запланували, і навіть більше, особливо якщо не відволікатиметеся на вирішення не найважливіших — другорядних — питань.

Терези

Професійний проєкт, яким ви займалися останнім часом, вимагатиме вже останніх, але водночас дуже серйозних зусиль: потрібно довести його до розуму, навіть якщо знадобиться зібрати свою волю в кулак.

Скорпіон

Можливою є приваблива пропозиція, від якої ви, як-то кажуть у таких випадках, не зможете відмовитися — можна сміливо відповідати згодою, жодного підводного каміння тут не передбачається.

Стрілець

Не варто допомагати іншим людям на шкоду самим собі — навряд чи ті, заради кого ви пожертвуєте власними інтересами, гідно оцінять ваш вчинок і віддячать вам за нього відповідним чином.

Козоріг

Інтриги, які плестимуть цього дня ваші колеги, не для вас — втрутившись у чужий конфлікт, ви зрештою можете залишитися винними, тож — звісно, за можливості — зберігайте нейтралітет.

Водолій

Скористайтеся чудовим шансом презентувати свої професійні здібності з кращого боку — начальство гідно оцінить їх, а також знайде моральний і матеріальний спосіб заохотити вас.

Риби

Сьогодні ви будете напрочуд красномовними й переконливими, що допоможе вам переконати у своїй правоті навіть найупертіших і найнезговірливіших партнерів — як у професійних, так і в особистих справах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
810
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