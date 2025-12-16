Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку: день нестійкого емоційного тла

Гороскоп на 17 грудня / © Credits

Зате цей час вирізняється високою працездатністю, яка посприяє професійній і фінансовій удачі: можна укладати важливі угоди і підписувати серйозні договори, головне — не упустити щасливий шанс, який повториться нескоро.

Овен

Будь-яка робота — як професійна, так і домашня — сьогодні буде ладнатися, тому бажано не втрачати вдалого в усіх сенсах часу і призначати на цей день найскладніші й найтрудомісткіші справи.

Телець

Вибираючи між одним-єдиним, але серйозним проєктом і масою другорядних справ, віддайте перевагу не кількості, а якості — пам’ятайте, що сьогодні, як у відомій приказці, краще зробити менше, та краще.

Близнята

Сьогодні представникам вашого знака категорично не рекомендується хвилюватися — вважається, що всі хвороби від нервів, і переживання цього дня найнегативнішим чином можуть позначитися на стані вашого здоров’я.

Рак

За порадою щодо того, як вчинити в тій чи тій життєвій ситуації, сьогодні необхідно звертатися не до оточення, а до самих себе — на всі запитання тільки внутрішній голос може дати безпомилкову відповідь.

Лев

День, незважаючи на розпал робочого тижня, рекомендується присвятити близьким людям і друзям: поспілкувавшись із ними, ви відчуєте, що у вас покращиться настрій, що дуже важливо напередодні свят.

Діва

Від розв’язання важливих професійних питань — зрозуміло, на певний час — краще відмовитися, вдалим воно не стане, а день присвятити рутинним справам і домашнім роботам — схоже, вже час починати передсвяткове прибирання.

Терези

Цього дня, почувши чиєсь прохання, необхідно спочатку добре подумати, чи не впорається прохач самостійно, і тільки потім — у разі негативної відповіді на це запитання — починати діяти.

Скорпіон

Перемогти негативні емоції, які можуть здолати вас цього дня, допоможе фізичне навантаження — наприклад, заняття посильним видом спорту, прогулянки на свіжому повітрі або передсвяткові домашні клопоти.

Стрілець

З депресією нинішнього дня легко впорається мистецтво, навіть якщо «доторкнутися» до нього можна буде тільки в онлайн-режимі — наприклад, погортати альбом із репродукції або подивитися виставу в Інтернеті.

Козоріг

Оскільки на роботі досягти хоч яких-небудь пристойних результатів не вдасться, рекомендується згадати про необхідність привести до ладу реальні та цифрові документи, що дуже важливо зробити у фіналі року.

Водолій

Про почуття власної гідності важливо пам’ятати завжди, але сьогодні — особливо: не дозволяйте іншим, навіть якщо йдеться про близьких людей і друзів, ображати вас — ні жартома, ні — тим паче! — всерйоз.

Риби

За порадою, яка може знадобитися сьогодні, зірки радять звертатися до старших родичів: з висоти свого життєвого досвіду вони легко підкажуть, як діяти в ситуації, що склалася.

