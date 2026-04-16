Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку: день, який об’єднає негативні та позитивні емоції

Зранку ми бачитимемо погане в усьому — починаючи від людей, які нас оточують, до погоди і міжнародних новин, але вже ближче до обіду «картинка» почне змінюватися на краще буквально на очах.

Щоправда, разом із цим процесом можуть почати стрімко убувати сили — як фізичні, так і моральні. Не варто боротися з втомою — краще дозволити собі повноцінний відпочинок.

Овен

Погане самопочуття — сигнал про те, що ваш організм не в змозі витримувати той темп, який ви йому нав’язуєте, а отже, потрібно згадати про те, що всіх справ не переробиш, зменшити оберти.

Телець

Доля важливого професійного проєкту залежатиме від його старту: що активніше ви візьметеся за справу, то швидше її завершите, та й результати — як моральні, так і фінансові — вас обов’язково потішать.

Близнята

Яким би не був ваш план спочатку, сьогодні краще не братися за серйозні професійні справи — на них просто не вистачить сил, тому першу половину дня бажано присвятити рутині, а потім — відпочити.

Рак

Не поспішайте критикувати близьку людину за те, що вона, як вам здається, вчинила неправильно: ви не знаєте всіх причин, які змусили її зробити так чи інакше, а отже, не можете поспішати з висновками.

Лев

День, коли більшу частину часу необхідно присвятити вашому улюбленому заняттю — догляду за собою: професійні та фінансові перспективи в цей час дорівнюють нулю, тож не варто витрачати на них час.

Діва

Отримавши пропозицію обійняти нову посаду або змінити роботу, не ухвалюйте рішення зопалу — спочатку спробуйте виконати кілька тестових завдань, щоб зрозуміти, підійде вам новий напрям чи ні.

Терези

Професійну мету, яку ви перед собою поставили, небажано брати з розгону — так можна і схибити, потрібно ретельно підготуватися, розробивши поступову тактику її досягнення.

Скорпіон

Гарний час для тих, хто давно міркує про початок власної справи: навіть якщо «стартувати» — з найрізноманітніших причин — ви цього дня не зможете, скласти план дій вам ніхто не заборонить.

Стрілець

День, коли можна побалувати себе тим, що незмінно приносить вам задоволення: для когось це буде вдалий шопінг, а для когось — відвідування театру або довгоочікуваної художньої виставки.

Козоріг

Тим, хто в попередній життєвий період встиг скласти плани на майбутнє, можна, незважаючи на непрості енергії дня, розпочинати їх здійснення: вчасно зроблений перший крок — половина успіху.

Водолій

Слушний день для того, щоб повернути у своє життя людину, яку ви колись незаслужено образили: визнайте свою провину і скажіть своєму співрозмовникові про те, як важко вам було весь цей час обходитися без нього.

Риби

Будь-які — навіть не найважливіші — справи необхідно приурочити до другої половини дня — у цей час ви відчуєте поступовий приплив енергії, що дасть змогу легко впоратися з усім, що було заплановано.

