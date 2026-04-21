ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
Час на прочитання
Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна буде побачити майбутнє

День загострення інтуїції, яка уможливить передбачення і пророцтва, що стосуються майбутнього.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Птах у квітах / © Associated Press

У цей час магічні здібності можуть виявити в себе навіть ті, хто максимально далекий від цієї царини: наші сни виявляться пророчими, у багатьох з’являться задатки до ясновидіння.

Від активних дій необхідно відмовитися, присвятивши час розумовій та інтелектуальній праці — найкраще підуть справи у тих, хто займається науковою роботою.

Овен

Однаково добре вдаватимуться будь-які справи — як нові, щойно розпочаті, так і старі, відкладені, як кажуть у таких випадках, у довгу шухляду, до того ж вони принесуть не лише моральне задоволення, а й прибуток.

Телець

Найуспішнішими цього дня виявляться фінансові операції, тому можна сміливо підписувати договори і серйозні угоди, особливо розраховані на перспективу, але — уважно прочитавши їхній текст.

Близнята

Першу половину дня можна — і потрібно — присвятити роботі, а ось після обіду бажано приділити увагу своїм близьким і відпочинку, ще краще — поєднати два цих заняття — наприклад, вирушивши разом на прогулянку.

Рак

Розв’язати важливі професійні питання допоможуть люди, з якими ви давно — і абсолютно марно! — не спілкувалися: як відомо, не іржавіє не тільки старе кохання, а й колишні професійні та ділові зв’язки.

Лев

Енергія цього дня однаково добре підходить як для роботи, так і для відпочинку, тому кожному належить самостійно обирати, чим потрібно зайнятися в цей час, а що краще — і раціональніше — відкласти на потім.

Діва

Особливо успішними виявляться справи, які ви з якоїсь причини відклали на певний час: тепер вдасться не тільки з лишком надолужити згаяне, а й зробити значний професійний зачин на майбутнє.

Терези

Цього дня необхідно максимально уважно ставитися до знаків, які надсилатиме вам доля: пророкування майбутніх подій може прийти з найнесподіванішого джерела, що не скасує його важливості.

Скорпіон

Необхідно використовувати всі можливості продемонструвати рідним і близьким людям, як сильно ви їх кохаєте — останнім часом ви рідко говорили їм про свої почуття, вважаючи це само собою зрозумілим.

Стрілець

Рідкісний день, коли представникам вашого самовпевненого знака не тільки можна — і потрібно — дослухатися до думки оточення, до того ж, не тільки друзів, рідних і близьких, а й зовсім незнайомих людей.

Козоріг

Якісно виконане професійне завдання дасть змогу привернути до вас увагу безпосереднього керівництва, яке з однієї йому зрозумілої причини досі не ідентифікувало вас як цінного працівника

Водолій

Перш ніж ухвалити важливе життєве — і особливо — професійне рішення, рекомендується «порадитися» зі своїм внутрішнім голосом, у цей час він — на відміну від розуму — дасть необхідну підказку.

Риби

Лист або дзвінок від людини, з якою ви колись були знайомі, будуть моментом не тільки приємним, а й корисним: можливо, вона допоможе вам розв’язати важливу професійну або життєву проблему.

Дата публікації
Кількість переглядів
325
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie