Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна буде побачити майбутнє
День загострення інтуїції, яка уможливить передбачення і пророцтва, що стосуються майбутнього.
У цей час магічні здібності можуть виявити в себе навіть ті, хто максимально далекий від цієї царини: наші сни виявляться пророчими, у багатьох з’являться задатки до ясновидіння.
Від активних дій необхідно відмовитися, присвятивши час розумовій та інтелектуальній праці — найкраще підуть справи у тих, хто займається науковою роботою.
Овен
Однаково добре вдаватимуться будь-які справи — як нові, щойно розпочаті, так і старі, відкладені, як кажуть у таких випадках, у довгу шухляду, до того ж вони принесуть не лише моральне задоволення, а й прибуток.
Телець
Найуспішнішими цього дня виявляться фінансові операції, тому можна сміливо підписувати договори і серйозні угоди, особливо розраховані на перспективу, але — уважно прочитавши їхній текст.
Близнята
Першу половину дня можна — і потрібно — присвятити роботі, а ось після обіду бажано приділити увагу своїм близьким і відпочинку, ще краще — поєднати два цих заняття — наприклад, вирушивши разом на прогулянку.
Рак
Розв’язати важливі професійні питання допоможуть люди, з якими ви давно — і абсолютно марно! — не спілкувалися: як відомо, не іржавіє не тільки старе кохання, а й колишні професійні та ділові зв’язки.
Лев
Енергія цього дня однаково добре підходить як для роботи, так і для відпочинку, тому кожному належить самостійно обирати, чим потрібно зайнятися в цей час, а що краще — і раціональніше — відкласти на потім.
Діва
Особливо успішними виявляться справи, які ви з якоїсь причини відклали на певний час: тепер вдасться не тільки з лишком надолужити згаяне, а й зробити значний професійний зачин на майбутнє.
Терези
Цього дня необхідно максимально уважно ставитися до знаків, які надсилатиме вам доля: пророкування майбутніх подій може прийти з найнесподіванішого джерела, що не скасує його важливості.
Скорпіон
Необхідно використовувати всі можливості продемонструвати рідним і близьким людям, як сильно ви їх кохаєте — останнім часом ви рідко говорили їм про свої почуття, вважаючи це само собою зрозумілим.
Стрілець
Рідкісний день, коли представникам вашого самовпевненого знака не тільки можна — і потрібно — дослухатися до думки оточення, до того ж, не тільки друзів, рідних і близьких, а й зовсім незнайомих людей.
Козоріг
Якісно виконане професійне завдання дасть змогу привернути до вас увагу безпосереднього керівництва, яке з однієї йому зрозумілої причини досі не ідентифікувало вас як цінного працівника
Водолій
Перш ніж ухвалити важливе життєве — і особливо — професійне рішення, рекомендується «порадитися» зі своїм внутрішнім голосом, у цей час він — на відміну від розуму — дасть необхідну підказку.
Риби
Лист або дзвінок від людини, з якою ви колись були знайомі, будуть моментом не тільки приємним, а й корисним: можливо, вона допоможе вам розв’язати важливу професійну або життєву проблему.
