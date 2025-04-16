Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна потрапити під чужий вплив

Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Як результат, ми, всупереч власним інтересам, як-то кажуть, ллємо воду на чужий млин, даючи іншим людям можливість досягти своїх — найчастіше корисливих — цілей. Пішовши на поводі в інших, ми можемо зазнати збитків — як матеріальної, так і моральної якості.

Але, як відомо, хто попереджений — той озброєний: знаючи про те, які небезпеки несе сьогоднішній день, можна — і потрібно — їм протистояти. Насамперед необхідно скоротити спілкування з людьми — особливо малознайомими — у своєму оточенні. Якщо ж такої можливості нема, хоча б нікому не вірити на слово, перевіряючи будь-яку нову інформацію.

Овен

Негативні думки, які можуть долати вас цього дня, бояться активних дій, тому є сенс зайнятися чимось корисним — наприклад, прибиранням вдома, що сьогодні не лише корисно, а й актуально.

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Телець

Необхідно скоротити спілкування, особливо онлайн: у листуванні можна припуститися помилки або одруку, які викличуть подив однієї зі сторін і, як наслідок, конфлікт, вийти з якого вдасться нескоро.

Близнята

Найважливіше сьогодні — стримувати емоції, які вируватимуть не на жарт: піддавшись негативу, ви вже завтра пошкодуєте про свої слова, і особливо вчинки, тож не варто доводити справу до відкритого протистояння.

Рак

Претензії близької людини, які вона наважиться висловити в цей час, найімовірніше, будуть необґрунтованими, тому намагайтеся не брати їх близько до серця — вже завтра вона вас перепросить.

Лев

Потрібно максимально обережно поставитися до пропозицій швидкого й нескладного заробітку, особливо якщо вони виходитимуть від малознайомих, неперевірених людей — це може стати пасткою.

Діва

Під забороною перебувають будь-які — навіть незначні — фінансові — операції: втрата бодай невеликої суми грошей може призвести до ланцюгової реакції матеріальних збитків — не варто ризикувати.

Терези

Не найкращий час для душевних метань — результатом може стати сильний удар по самооцінці, що не найкраще позначиться як на професійній діяльності, так і на особистому житті.

Скорпіон

Емоційно реагуючи на провокації, ви підживлюватимете сили зла, якими керуються ваші недоброзичливці — краще виявити стриманість, яка змусить їх спрямувати злість проти себе самих.

Стрілець

Не варто ні з ким ділитися професійними ідеями, які з’являться у вас у цей час: висока ймовірність того, що ваші мрії просто вкрадуть і — на ваш превеликий жаль — раніше за вас втілять у життя.

Козоріг

Категорично не рекомендується ухвалювати важливі рішення, які, напевно, виявляться помилковими, і давати обіцянки — найімовірніше, ви будете не в змозі їх виконати і заслужите репутацію ненадійного партнера.

Водолій

Від можливого спілкування з людиною з минулого краще відмовитися — найімовірніше, вона з’явиться у вашому житті з недобрими намірами, тож не дайте їй можливості зіпсувати ваш день, а заразом і життя.

Риби

Важливо берегти від життєвих катаклізмів літніх родичів — їхня енергетика перебуває практично на нулі, тому їм самим — без вашої допомоги й підтримки — буде важко їм протистояти.

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