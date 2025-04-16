ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна потрапити під чужий вплив

Один з найскладніших днів місячного календаря, головна небезпека якого — потрапити під чужий вплив.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
квітень

Гороскоп на 17 квітня для всіх знаків зодіаку / © Associated Press

Як результат, ми, всупереч власним інтересам, як-то кажуть, ллємо воду на чужий млин, даючи іншим людям можливість досягти своїх — найчастіше корисливих — цілей. Пішовши на поводі в інших, ми можемо зазнати збитків — як матеріальної, так і моральної якості.

Але, як відомо, хто попереджений — той озброєний: знаючи про те, які небезпеки несе сьогоднішній день, можна — і потрібно — їм протистояти. Насамперед необхідно скоротити спілкування з людьми — особливо малознайомими — у своєму оточенні. Якщо ж такої можливості нема, хоча б нікому не вірити на слово, перевіряючи будь-яку нову інформацію.

Овен

Негативні думки, які можуть долати вас цього дня, бояться активних дій, тому є сенс зайнятися чимось корисним — наприклад, прибиранням вдома, що сьогодні не лише корисно, а й актуально.

Телець

Необхідно скоротити спілкування, особливо онлайн: у листуванні можна припуститися помилки або одруку, які викличуть подив однієї зі сторін і, як наслідок, конфлікт, вийти з якого вдасться нескоро.

Близнята

Найважливіше сьогодні — стримувати емоції, які вируватимуть не на жарт: піддавшись негативу, ви вже завтра пошкодуєте про свої слова, і особливо вчинки, тож не варто доводити справу до відкритого протистояння.

Рак

Претензії близької людини, які вона наважиться висловити в цей час, найімовірніше, будуть необґрунтованими, тому намагайтеся не брати їх близько до серця — вже завтра вона вас перепросить.

Лев

Потрібно максимально обережно поставитися до пропозицій швидкого й нескладного заробітку, особливо якщо вони виходитимуть від малознайомих, неперевірених людей — це може стати пасткою.

Діва

Під забороною перебувають будь-які — навіть незначні — фінансові — операції: втрата бодай невеликої суми грошей може призвести до ланцюгової реакції матеріальних збитків — не варто ризикувати.

Терези

Не найкращий час для душевних метань — результатом може стати сильний удар по самооцінці, що не найкраще позначиться як на професійній діяльності, так і на особистому житті.

Скорпіон

Емоційно реагуючи на провокації, ви підживлюватимете сили зла, якими керуються ваші недоброзичливці — краще виявити стриманість, яка змусить їх спрямувати злість проти себе самих.

Стрілець

Не варто ні з ким ділитися професійними ідеями, які з’являться у вас у цей час: висока ймовірність того, що ваші мрії просто вкрадуть і — на ваш превеликий жаль — раніше за вас втілять у життя.

Козоріг

Категорично не рекомендується ухвалювати важливі рішення, які, напевно, виявляться помилковими, і давати обіцянки — найімовірніше, ви будете не в змозі їх виконати і заслужите репутацію ненадійного партнера.

Водолій

Від можливого спілкування з людиною з минулого краще відмовитися — найімовірніше, вона з’явиться у вашому житті з недобрими намірами, тож не дайте їй можливості зіпсувати ваш день, а заразом і життя.

Риби

Важливо берегти від життєвих катаклізмів літніх родичів — їхня енергетика перебуває практично на нулі, тому їм самим — без вашої допомоги й підтримки — буде важко їм протистояти.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie