Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли обов’язково треба зробити добру справу

Гортензії / © ТСН

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У жодному разі не можна залишатися байдужими до чужих проблем і прохань, інакше дуже швидко ми самі можемо опинитися в ролі прохача, чиє скрутне становище просто проігнорують ті, хто міг би змінити його на краще.

Цього дня також категорично забороняється обманювати, навіть якщо вам здасться, що брехня принесе користь тому, кому вона призначена.

Овен

Цей день — як, втім, і будь-який інший — підходить для благодійності: добро, яке ви зробите сьогодні для тих, хто його потребує, неодмінно незабаром повернеться до вас у ще більшій кількості.

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Телець

Якщо у вас є перспективні професійні ідеї, які можна запропонувати керівництву, кращого часу для обговорення цієї теми з ним ви не знайдете — сьогодні воно охоче вислухає вас і підтримає.

Близнята

Навіть якщо хтось із людей у ашому оточенні серйозно образив вас, не варто мститися йому — бажання «вирити комусь яму» ще нікого до добра не довело: цілком можливо, що ваші зусилля зрештою обернуться проти вас самих.

Рак

Не варто ховатися від світу у своїй «мушлі» — потрібно, навіть якщо це дається з великими зусиллями, вийти з дому, який для представників цього знака є зоною комфорту, і якомога більше спілкуватися з людьми.

Лев

Категорично забороняється бажати комусь зла — як вголос, так і подумки: будь-яке — навіть уявне — прокляття незабаром обов’язково повернеться бумерангом до того, хто — навмисно чи випадково — його висловить.

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Діва

Можна ставити перед собою найсміливіші професійні цілі: завдяки енергії, яка переповнюватиме вас від самого ранку, вам вдасться впоратися навіть із найскладнішими проєктами.

Терези

Спілкуючись із близькими вам людьми, використовуйте всі пртаманні вам дипломатичні здібності, інакше можна буде легко зруйнувати добрі взаємини, над побудовою яких ви працювали роками.

Скорпіон

Встигнути зробити все, що заплановано на цей день, вдасться лише за умови, що ви не відволікатиметеся на телефонні розмови та спілкування в месенджерах, а також ретельно сплануєте свої дії.

Стрілець

Не поспішайте обіцяти комусь з оточення те, що — і ви це добре розумієте — заздалегідь не зможете виконати: репутацію ненадійної людини дуже легко заробити та надзвичайно складно спростувати.

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Козоріг

Цього дня ви буквально притягуватимете гроші, наче є для них магнітом: вони можуть надходити з найрізноманітніших — часом несподіваних — джерел, залишиться лише розумно їх витратити.

Водолій

Навіть якщо хтось з оточення виведе вас із себе, категорично не рекомендується грубіянити і, тим паче, ображати цю людину — наслідки такої поведінки можуть виявитися непередбачуваними.

Риби

Перед красномовністю і переконливістю, якими ви володітимете цього дня, не зможе встояти жоден — навіть найноровливіший і найнепоступливіший — співрозмовник, зокрема й ваше безпосереднє керівництво.

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