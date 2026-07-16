ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли обставини змусять нас зробити вибір

День, коли обставини змусять кожного з нас зробити вибір: що обрати — світло чи тінь, добро чи зло.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Річка

Річка

Останнє може активно й наполегливо нав’язувати себе, роблячи привабливі «пропозиції», тоді як добро, як завжди, вирішить, що не потребує зайвої реклами та підкупу, і буде скромно «стояти» осторонь. Що, зрештою, вибрати — вирішувати лише самій людині, чужі підказки та поради навряд чи стануть у пригоді.

У цей час ми також можемо відчувати невдоволення всім на світі — від власних професійних досягнень і матеріального становища до самих себе: оскільки таке відчуття є лише впливом місячних енергій, вважати його істиною в останній інстанції не варто — вже завтра ми про нього забудемо.

Овен

Цей день сприятливий для будь-яких активних дій, пов’язаних із професійною діяльністю — можна переходити на нове місце роботи, розпочинати реалізацію нового — перспективного — проєкту.

Телець

Поганий настрій, який може накрити вас від самого ранку, не повинен позначатися на оточенні — особливо це стосується рідних і близьких, але й сторонні люди можуть серйозно постраждати.

Близнята

Негативні емоції періодично змінюватимуться позитивними, і це може стати причиною серйозного нервового зриву — щоб цього не сталося, потрібно стримувати свої почуття, вирівнюючи їхній фон.

Рак

Не варто відповідати злом на зло, а різкістю на різкість — така поведінка ні до чого доброго вас не приведе, а от якщо ви спробуєте усміхнутися у відповідь на випадок недоброзичливця, то побачите, як щиро він здивується.

Лев

Не поспішайте вкладати важливі ресурси — насамперед гроші — у проєкт, участь у якому вам запропонує хтось із знайомих: вигода від нього може виявитися не такою вже й беззаперечною, як здається на перший погляд.

Діва

Не варто кидати розпочату справу на пів дорозі — якщо ви відчуєте, що сил для роботи майже не залишилося, варто зробити невелику перерву, перепочити, а потім знову взятися за справу.

Терези

У конфлікті між близькими людьми дуже важливо дотримуватися нейтралітету — якщо ви станете на бік когось одного, то, найімовірніше, серйозно образите й розлютите іншого — відновити з ним добрі стосунки вдасться не одразу.

Скорпіон

Не варто одразу відкидати критику, яку ви сьогодні можете почути на свою адресу: важливо не лише дослухатися до неї, а й зробити з неї правильні — конструктивні та далекосяжні — висновки.

Стрілець

Перфекціонізм, властивий представникам вашого знака, може завадити завершити розпочатий проєкт, оскільки, керуючись принципом «краще — ворог хорошого», ви можете без кінця його переробляти.

Козоріг

Необдумані слова близької людини можуть стати справжнім одкровенням: ви несподівано для себе зрозумієте, як вона насправді — а не на словах — ставиться до вас, — найімовірніше, це відкриття буде більш ніж приємним.

Водолій

Потужну енергію цього дня слід спрямувати на вирішення конструктивних завдань, інакше можна зруйнувати все навколо, зокрема стосунки з близькими вам людьми, які до цього були гарними.

Риби

Сьогодні краще не сперечатися з керівництвом: воно, перебуваючи в поганому настрої, може чіплятися до будь-яких дрібниць, а ви, найімовірніше, не зможете промовчати у відповідь — у результаті стосунки серйозно зіпсуються.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie