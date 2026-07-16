Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли обставини змусять нас зробити вибір

Річка

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Останнє може активно й наполегливо нав’язувати себе, роблячи привабливі «пропозиції», тоді як добро, як завжди, вирішить, що не потребує зайвої реклами та підкупу, і буде скромно «стояти» осторонь. Що, зрештою, вибрати — вирішувати лише самій людині, чужі підказки та поради навряд чи стануть у пригоді.

У цей час ми також можемо відчувати невдоволення всім на світі — від власних професійних досягнень і матеріального становища до самих себе: оскільки таке відчуття є лише впливом місячних енергій, вважати його істиною в останній інстанції не варто — вже завтра ми про нього забудемо.

Овен

Цей день сприятливий для будь-яких активних дій, пов’язаних із професійною діяльністю — можна переходити на нове місце роботи, розпочинати реалізацію нового — перспективного — проєкту.

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Телець

Поганий настрій, який може накрити вас від самого ранку, не повинен позначатися на оточенні — особливо це стосується рідних і близьких, але й сторонні люди можуть серйозно постраждати.

Близнята

Негативні емоції періодично змінюватимуться позитивними, і це може стати причиною серйозного нервового зриву — щоб цього не сталося, потрібно стримувати свої почуття, вирівнюючи їхній фон.

Рак

Не варто відповідати злом на зло, а різкістю на різкість — така поведінка ні до чого доброго вас не приведе, а от якщо ви спробуєте усміхнутися у відповідь на випадок недоброзичливця, то побачите, як щиро він здивується.

Лев

Не поспішайте вкладати важливі ресурси — насамперед гроші — у проєкт, участь у якому вам запропонує хтось із знайомих: вигода від нього може виявитися не такою вже й беззаперечною, як здається на перший погляд.

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Діва

Не варто кидати розпочату справу на пів дорозі — якщо ви відчуєте, що сил для роботи майже не залишилося, варто зробити невелику перерву, перепочити, а потім знову взятися за справу.

Терези

У конфлікті між близькими людьми дуже важливо дотримуватися нейтралітету — якщо ви станете на бік когось одного, то, найімовірніше, серйозно образите й розлютите іншого — відновити з ним добрі стосунки вдасться не одразу.

Скорпіон

Не варто одразу відкидати критику, яку ви сьогодні можете почути на свою адресу: важливо не лише дослухатися до неї, а й зробити з неї правильні — конструктивні та далекосяжні — висновки.

Стрілець

Перфекціонізм, властивий представникам вашого знака, може завадити завершити розпочатий проєкт, оскільки, керуючись принципом «краще — ворог хорошого», ви можете без кінця його переробляти.

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Козоріг

Необдумані слова близької людини можуть стати справжнім одкровенням: ви несподівано для себе зрозумієте, як вона насправді — а не на словах — ставиться до вас, — найімовірніше, це відкриття буде більш ніж приємним.

Водолій

Потужну енергію цього дня слід спрямувати на вирішення конструктивних завдань, інакше можна зруйнувати все навколо, зокрема стосунки з близькими вам людьми, які до цього були гарними.

Риби

Сьогодні краще не сперечатися з керівництвом: воно, перебуваючи в поганому настрої, може чіплятися до будь-яких дрібниць, а ви, найімовірніше, не зможете промовчати у відповідь — у результаті стосунки серйозно зіпсуються.

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