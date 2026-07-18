Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку: день неквапливого та пасивного відпочинку

Береги водойми

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Життя буде минати спокійно й плавно, серйозних — бурхливих — подій та конфліктів не передбачається, тому можна розслабитися й відновити сили, які вже наступного дня знадобляться нам для серйозної та трудомісткої роботи.

Посилення інтуїції — її можуть відчути навіть ті, хто не вірить у шосте чуття, — необхідно використовувати для розв’язання питань, у яких логіка та розрахунок не братимуться до уваги.

Овен

Незважаючи на те, що цього дня люди не ображаються на зауваження, критикувати всіх — різко й без розбору — все ж не варто: надто велика ймовірність помилки, яка негативно позначиться на стосунках із людьми.

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Телець

Відмовтеся від нав’язливого бажання повчати й наставляти людей, які вас оточують, на правильний шлях — навряд чи вони гідно оцінять вашу «турботу» про них, скоріше, все відбудеться з точністю до навпаки.

Близнята

Якщо немає можливості провести весь день на природі — наприклад, на дачі чи в готелі, — намагайтеся хоча б вирушити до найближчого лісу чи водойми одразу після обіду — ви отримаєте потужний заряд енергії.

Рак

Непорозуміння, що виникло останнім часом у стосунках із близькою людиною, можна вирішити просто — відверто поговоривши з нею про це — ви й самі здивуєтеся, як легко відновити мир і злагоду.

Лев

Цей день — адже він і є вихідним — бажано провести з рідними: схоже, що й у вас, і в них накопичилося багато цікавих тем для обговорення, на що в будні дні просто не вистачає часу.

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Діва

Надзвичайно продуктивний день, коли, незважаючи на вихідний, вдасться не тільки завершити справи, відкладені раніше, а й виконати багато нових завдань, надолуживши прогалини, що виникли за попередній період.

Терези

Перш ніж зробити важливий вибір, уважно вислухайте всі поради, які дадуть вам друзі та рідні, але рішення, тим не менш, ухвалюйте самостійно — ви дійсно знаєте й розумієте, як вчинити.

Скорпіон

Удача супроводжуватиме представників цього знака у всіх справах — як професійних, так і особистих, а що саме краще робити цього дня, залежить від того, що для вас зараз важливіше й цікавіше.

Стрілець

День, коли не варто нікому нічого дарувати — особливо це стосується особистих речей: вважається, що таким чином ви можете подарувати іншій людині свою удачу — у результаті ви навіть не зрозумієте, чому вам перестало щастити.

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Козоріг

Рекомендується згадати, що сьогодні вихідний, відкласти роботу та побалувати себе: прогулятися на свіжому повітрі, побувати на пляжі або випити кави в парку, головне — хоча б на деякий час забути про проблеми.

Водолій

Плануючи своє життя на найближче майбутнє, дослухайтеся до підказок «внутрішнього голосу» — він, на відміну від сухих і прагматичних міркувань розуму та логіки, підкаже єдино правильне рішення.

Риби

Якщо вам знадобиться допомога когось із оточення, сміливо просіть про неї — цього дня люди будуть доброзичливо налаштовані одне до одного, тому з радістю зроблять те, про що ви їх попросите.

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