Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку: день перемоги нового над старим

Гороскоп на 17 липня

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Звичайно, час змін — не найкомфортніший для нашої психіки, але треба виходити з того, що він необхідний: час від часу треба змінювати все, що віджило свій вік і більше не приносить ні користі, ні задоволення — від роботи до особистих стосунків — на нове та перспективне. Тим більше, що природа не терпить порожнечі — на місце того, чого ми позбулися, дуже швидко прийде щось інше.

Овен

Рішення, яке ви ухвалили, може не сподобатися людям, які вас оточують, але це не означає, що ви повинні змінити його на догоду комусь іншому — рекомендується наполягати на своєму, що б не сталося.

Телець

Можливо, ваші близькі поводитимуться не найкращим чином, але це не означає, що ви повинні вестися на їхні провокації — у будь-якому разі намагайтеся зберігати спокій і не виходити з себе.

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Близнята

Почувши неприємну чутку про себе, задумайтеся про те, навіщо, власне, вам її передали «друзі»: оскільки людина, яка її принесла, навряд чи хотіла вам добра, не варто приймати її слова близько до серця.

Рак

Сварки на рівному місці, тобто ті, що не мають під собою жодної підстави, які можуть виникати між вами та близькими людьми, лише відображення впливу Місяця — до погіршення стосунків вони не призведуть.

Лев

На агресію, з якою ви можете зіткнутися в цей час, не варто реагувати адекватно — краще усміхнутися у відповідь на шпильки або взагалі не звернути увагу на недружній випад.

Діва

Будь-яку пропозицію, яку вам будуть підносити як винятково вигідну, необхідно розглядати ретельно — практично «під мікроскопом»: з великою ймовірністю вас захочуть обдурити.

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Терези

У жодному разі не можна втручатися в чужий конфлікт: як це зазвичай трапляється, ворожі сторони досить швидко знайдуть консенсус, помиряться, а ви станете джерелом неприємностей для кожної з них.

Скорпіон

На цей день не варто планувати ділові зустрічі та переговори: партнери, які стали норовливими, не будуть налаштовані на знаходження спільної мови, тому ви нічого не досягнете, а тільки втратите час задарма.

Стрілець

Необхідно бути обережними, відвідуючи місця великого скупчення людей: особливо важливо оминати агресивно і неадекватно налаштованих особистостей, які можуть зіпсувати вам настрій.

Козоріг

Ваш девіз на цей день — поміркованість у всьому, але особливо це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу, оскільки будь-яке переїдання та зловживання шкідливою їжею загрожує нездужанням.

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Водолій

Не найкращий час для будь-яких фінансових операцій — від проведення комунальних платежів до відкриття банківських рахунків та депозитів, краще перенести їх на інший день — сьогодні вони навряд чи будуть вдалими.

Риби

Чим менше ви говоритимете цього дня, тим краще для вас: велика ймовірність нажити собі небажаних ворогів через непродумані або сказані в невдалий в енергетичному сенсі момент слова.

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