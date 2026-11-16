- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 338
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 17 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла будуть активними
Активізуються сили зла, через що зростає ризик стати жертвою чужої агресії.
Бажано якомога менше спілкуватися з іншими людьми, особливо з тими, хто, безперечно, викликає негативні емоції.
Водночас існує велика ймовірність фінансових втрат, тому важливо дотримуватися обережності: не варто витрачати гроші на те, без чого можна обійтися, і небажано довіряти людям, які обіцяють великий і швидкий прибуток від проєктів, що не вимагають особливих зусиль.
Овен
Зірки рекомендують провести очищення організму — як фізичне (лазня, масаж та детокс-дієта), так і моральне (відпочинок і усамітнення), після чого представники цього знака відчують, що дихати й рухатися стало набагато легше.
Телець
Чужу агресію, з якою доведеться зіткнутися в цей час, — звісно, за можливості — необхідно ігнорувати: повністю заспокоїти неадекватну людину, найімовірніше, не вдасться, а ось зіпсувати собі нерви можна буде легко.
Близнята
Цього дня не варто звертати увагу на сни і, тим паче, перейматися через них: у будь-якому разі вони не матимуть жодного стосунку до реальності, у цьому випадку це не більше ніж незвичне поєднання ситуацій, які ми пережили.
Рак
Не варто брати на себе обов’язки своїх колег, як би сильно вони — чи керівництво — не переконували нас у такій необхідності: результату від цього не буде, а ось несправедливі й незаслужені зауваження на свою адресу цілком можете отримати.
Лев
На критику, яку ви почуєте цього дня, варто звертати увагу лише в тому разі, якщо вона буде справді справедливою та конструктивною; все інше можна з чистим сумлінням пропустити повз вуха.
Діва
Найкращі ліки від поганого настрою, що нахлинув у цей час, — робота: водночас, чим глибше ви будете в неї занурюватися, тим більше знайдете в навколишньому просторі приємних життєвих моментів і тим легше стане вам на душі.
Терези
День, коли легко стати жертвою шахраїв, — уникнути цього допоможуть такі якості, як дисциплінованість і зібраність: чим уважніше ви ставитеся до своїх платежів, тим менша ймовірність помилитися.
Скорпіон
Найголовніше в процесі самокритики — вміти вчасно зупинитися: дуже важливо відокремити конструктивні та справедливі міркування щодо недоліків і припущених помилок від відвертого самобичування, яке ні до чого доброго не приведе.
Стрілець
Незрозуміла тривога, яка несподівано виникне в цей час, може серйозно зіпсувати вам настрій; найімовірніше, вона буде спричинена перевтомою, тому не варто брати її надто близько до серця: вона не відображає реального стану речей.
Козоріг
Про те, що працю потрібно чергувати з відпочинком, чув кожен, але цього дня такий режим дня є особливо важливим: виконуючи професійні завдання, намагайтеся не перестаратися — робіть хоча б невеликі, але приємні перерви.
Водолій
Будь-який — навіть найнезначніший і найневажливіший — привід для незгоди з близькими людьми може призвести до серйозної — і тривалої — сварки, тож бажано звести спілкування з ними до абсолютного мінімуму.
Риби
Піддаватися спокусі пропозицій отримати великий дохід, нічого для цього не зробивши: це небажано завжди, але цього дня це може бути особливо небезпечним — стати жертвою шахраїв виявиться легко й просто.
Читайте також:
Марс, Юпітер і Південний вузол у Леві: які історичні сценарії можуть повторитися в листопаді 2026 року
Зодіакальний гороскоп на листопад 2026 року для всіх 12 знаків