Гороскоп на 17 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливо зберегти гарний настрій

Зимовий пейзаж / © Credits

Реклама

У жодному разі не можна нервувати, сваритися з оточуючими, грубити і бажати комусь поганого.

Усі висловлені вголос — або продумані про себе — звинувачення, погрози або прокльони обов’язково повернуться до того, від кого йдуть, що згодом негативно позначиться на стосунках із людьми і житті загалом.

Овен

Незважаючи на суботній день, вдало складатимуться будь-які професійні справи, але особливо пощастить у фінансових питаннях — можливі несподівані виплати або підвищення заробітної плати.

Реклама

Телець

Запас енергії, який цього дня може вичерпуватися, потрібно буде поповнити, поспілкувавшись із маленькими дітьми або старшими родичами — від них ви отримаєте ще й цінну пораду, ґрунтовану на життєвому досвіді.

Близнята

Нинішній день — і це логічно для вихідного — вдалий для домашніх клопотів — можна ставати як до невеликого прибирання, так і до ремонту — аж до повного перепланування — який ви давно відкладали на потім.

Рак

Зіткнувшись із недоброзичливим ставленням з боку когось з оточення, намагайтеся абстрагуватися і відмовитися від спілкування з цією людиною: симетрична відповідь на чужу грубість до добра вас не доведе.

Лев

Необхідно стримувати емоції, хоч би як вони намагалися знайти вихід і, як то кажуть, вихлюпнутися через край: у стані збудження легко можна зробити те, про що згодом доведеться дуже сильно пошкодувати.

Реклама

Діва

Талан у бізнесі можливий за однієї-єдиної, але дуже важливої умови: щоб уникнути прикрої помилки, слід уважно вивчати всі документи, під якими потрібно буде поставити свою візу.

Терези

У моменти крайнього душевного хвилювання і напруження необхідно стримувати свої душевні пориви всіма доступними способами: можна, наприклад, зробити кілька глибоких вдихів або порахувати до десяти.

Скорпіон

Роздратування, без якого представникам знака сьогодні ніяк не вдасться обійтися, необхідно спрямувати на творення — наприклад, на розв’язання професійних завдань або домашні клопоти, а не на руйнування.

Стрілець

Для представників вашого знака день чітко розділиться на дві частини, і якщо зранку ви відчуватимете нервозність і напруженість, то вже після обіду вдасться розслабитися і провести суботній вечір у стані релаксу.

Реклама

Козоріг

Цього дня ви змушені будете ухвалити важливе рішення, водночас практично не отримавши часу на обмірковування: будьте обережними — унаслідок цього можна припуститися помилки, прийнявши бажане за дійсне.

Водолій

Не варто спілкуватися з людиною, яка свідомо викликає у вас негативні емоції: навіщо витрачати час на те, що псує нерви, тим паче, що суботній вечір можна провести за набагато приємнішими заняттями.

Риби

День сприятливий для будь-яких операцій, пов’язаних із нерухомістю: насамперед, можна купувати і продавати житло, а також укладати довготривалі договори, орендуючи — або здаючи в оренду — квартиру.

Читайте також: