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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
597
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли експромти та імпровізації не пройдуть

День активних і рішучих дій, який не допускає роздумів та «розгойдування».

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Травень

Гороскоп на 17 травня / © Associated Press

Усі підготовчі етапи мають бути пройдені до цього часу, зараз на них нерозумно — а іноді просто злочинно — витрачати свій час. Якщо необхідні цілі не були сформульовані, а тактика та стратегія їх досягнення не визначені раніше, зараз це робити пізно — варто зачекати до наступного вдалого дня для здійснення своїх планів, експромти та імпровізації сьогодні не пройдуть.

Овен

Найголовніше цього дня — вірити у власні сили, лише в такому разі, чим би ви не займалися, на вас чекає успіх, якщо ж виникнуть хоча б найменші сумніви, потрібно відкласти важливу роботу на інший час.

Телець

Братися за нові справи можна лише тоді, коли будуть завершені старі, інакше не вдасться впоратися ні з першими, ні з другими — поєднувати протилежні за спрямованістю завдання не вдасться.

Близнята

Досягти важливої мети зможуть лише ті, хто заздалегідь складе докладний план дій та розробить необхідну тактику і стратегію, інакше доведеться діяти методом спроб і помилок, що не дасть потрібного результату.

Рак

День, коли ініціатива не лише не каратиметься, а й усіляко вітатиметься, тож не варто — за властивою вашому знаку звичкою — бути скромними, необхідно розповісти про свої ідеї начальству.

Лев

День, коли можливі в цей час несподівані грошові надходження будуть дуже доречними — можна буде придбати щось дуже потрібне, на що досі не вистачало коштів.

Діва

День, як і належить вихідному, сприятливий для релаксу, який у цей час буде радше пасивним, але про посильні фізичні вправи теж забувати не варто — вони нададуть необхідної сили й бадьорості.

Терези

Бажання обдурити вас сьогодні, як не дивно, можуть відчути не сторонні, а близькі люди — не варто дозволяти їм цього, оскільки брехня, вийшовши назовні, зробить подальші добрі стосунки неможливими.

Скорпіон

День, коли несподіваний прибуток можуть принести найнепередбачуваніші події: тим, з ким дива не станеться, бажати зробити його власними руками — наприклад, купити лотерейний квиток у касі супермаркету.

Стрілець

Незважаючи на вихідний день, на порядку денному може опинитися робота, якою зірки рекомендують зайнятися одразу ж після початку робочого тижня, а наразі дуже важливо до неї підготуватися — хоча б скласти план.

Козоріг

День сприятливий для всіх видів спілкування, за винятком побачення з коханою людиною: навіть призначене заздалегідь, воно, найімовірніше, піде не за планом і призведе до небажаного конфлікту.

Водолій

Час продуктивних ідей, які спадатимуть вам на думку в такій великій кількості, що запам’ятати їх не вдасться, а отже, необхідно все записати, щоб не втратити цікаві і продуктивні задуми.

Риби

Роздратування, яке можуть сьогодні викликати у вас найближчі люди, до добра не доведе, оскільки може вилитися в серйозний і тривалий конфлікт, тому дуже важливо виявити терпіння.

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Дата публікації
Кількість переглядів
597
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