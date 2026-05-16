Гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто хапатися за роботу

Весняний пейзаж / © Getty Images

Проте хапатися за роботу з підвищеним ентузіазмом не варто: по-перше, на календарі вихідний, а по-друге, сил для повноцінної роботи ще недостатньо, тож витрачати їх безоглядно — нерозумно і нераціонально.

Також дуже важливо побоюватися конфліктів, які ймовірні в цей час — вони можуть призвести до небажаних і неприємних наслідків.

Овен

День, коли бажано спілкуватися тільки з тими людьми, з якими ви не зможете всерйоз посваритися за жодних обставин — наприклад, коханими, близькими друзями або родичами.

Телець

Сьогодні не тільки можна, а й потрібно закладати програму на найближче майбутнє: від того, як ви його проведете, залежатиме те, наскільки вона виявиться позитивною, тож продумуйте кожен свій крок.

Близнята

День, коли, чим би ви не займалися, не можна розмінюватися на дрібниці: проєкти, до реалізації яких ви вирішите взятися, та ідеї, покладені в їхню основу, мають бути масштабними — можна навіть сказати, глобальними.

Рак

Якщо вам, незважаючи на вихідний, вдасться від самого ранку скласти чіткий робочий план і скрупульозно його дотримуватися, до кінця дня ви зможете досягти серйозних результатів і матимете привід для задоволення собою.

Лев

Не варто йти на поводі у людини, яка схилятиме вас змінити своє рішення, якої б сфери життя воно не стосувалося — дуже швидко ви пошкодуєте про свій вчинок, але повернути все назад не зможете.

Діва

Як відомо, усюди встигає той, хто нікуди не поспішає: поспіх, навіть якщо він стосуватиметься лише домашньої роботи — призведе до помилок, через які ви змушені будете переробляти вже зроблену роботу.

Терези

Не варто ділитися своїми професійними ідеями з колегами навіть у неформальному спілкуванні: якщо вам обов’язково потрібно з кимось порадитися, поговоріть із близькими людьми — вони точно їх не вкрадуть.

Скорпіон

Небажано сваритися з людьми з оточення, навіть якщо вони заслуговуватимуть на різке ставлення з вашого боку: результат такої конфронтації може виявитися непередбачувано негативним.

Стрілець

Енергію, яка цього дня буквально переповнюватиме вас, не варто витрачати на розв’язання незначних питань: намітьте найважливішу на сьогодні справу і докладіть максимум зусиль для її виконання.

Козоріг

Є ймовірність появи у вашому житті людини, з якою ви давно не спілкувалися: подумайте про те, чому вона знову прийшла у ваше життя саме зараз — можливо, це знак, який важливо правильно витлумачити.

Водолій

Сварка з давнім другом, який дозволить собі некоректні висловлювання на вашу адресу, може стати фатальною, але оскільки ваші стосунки вже віджили своє, побоюватися такого життєвого сценарію не варто.

Риби

Спілкуючись із коханою людиною, намагайтеся не відволікатися від теми бесіди, оскільки ваша неуважність може її образити, у такому разі доведеться витрачати час на примирення.

