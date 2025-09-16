ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли енергії для життя може не вистачати

Нинішній день вирізняється катастрофічною нестачею енергії, необхідної для роботи та особистого життя.

Гороскоп на 17 вересня

Гороскоп на 17 вересня / © Associated Press

Моральні й фізичні сили сьогодні рекомендується заощаджувати, займаючись лише найважливішими справами, інші ж краще відкласти на потім. Важливо також якомога менше спілкуватися з людьми навколо, які заберуть наш час і заразом і викличуть роздратування, а поставленої мети досягти не дадуть.

Овен

Не варто втручатися в чужі справи, якщо, звісно, ви не хочете, щоб хтось безцеремонно вліз у ваші власні — навряд чи вам це сподобається, тож бажано максимально дистанціюватися від чужих проблем.

Телець

День несприятливий для фінансових операцій — навіть незначні, вони замість доходу принесуть матеріальні втрати, тому бажано перенести їх на інший — сприятливіший — час.

Близнята

Не варто демонструвати зарозумілість щодо людей навколо, навіть якщо вам здається, що ви маєте на неї право — навряд чи ваше оточення гідно оцінить вашу зарозумілість.

Рак

День мине рівно, без емоційних сплесків і серйозних потрясінь, тому зірки, незважаючи на початок робочого тижня, рекомендують присвятити його відпочинку від життєвих негараздів, сварок і конфліктів.

Лев

Важливо звернути особливу увагу на підказки долі, але водночас пам’ятайте, що важливо не лише побачити знаки, які вона посилатиме, а й правильно їх витлумачити, що часом буває доволі непросто.

Діва

У будь-якій незрозумілій ситуації — наприклад, такій, як цього дня — потрібно братися до вашого улюбленого заняття — генерального прибирання: воно допоможе навести лад не лише в оселі, а й — що не менш важливо — в душі.

Терези

У жодному разі не можна лінуватися — ставши апатичними й розслабленими, ви зможете втратити важливий професійний шанс, який повториться нескоро, якщо повториться взагалі, тож варто виявити спритність.

Скорпіон

До людей, які вас оточують, необхідно виявляти максимальну доброзичливість, тоді й вони, оцінивши ваше благородне ставлення, відплатять вам сторицею, надавши неоціненну послугу, якої ви потребуєте.

Стрілець

Серйозні професійні справи рекомендується відкласти на кілька днів — сьогодні на роботі від вас однаково жодного пуття не буде, тому краще зайнятися домашніми клопотами — їх у вас накопичилося чимало.

Козоріг

День рекомендується провести в помірному темпі — наслідком надмірної квапливості можуть стати численні помилки, які згодом важко буде виправити, а бездіяльність взагалі відкине вас назад.

Водолій

День — чи хоча б його частину — рекомендується присвятити своєму хобі, яким ви останнім часом рідко займаєтеся: можливо, вам вдасться створити що-небудь по-справжньому унікальне і, як наслідок, цінне.

Риби

Перш ніж засуджувати інших людей за їхні слова або вчинки, необхідно згадати про власні недоліки — погодьтеся, ви теж далеко не безгрішні, а отже, не маєте морального права нападати на інших.

