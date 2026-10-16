Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто приділити увагу навколишньому простору

Осінній пейзаж / © Credits

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Проаналізувавши причини та наслідки своїх невдач, можна буде уникнути їх у майбутньому. Цей час також сприятливий для облаштування навколишнього простору: квартири, під’їзду чи двору багатоповерхового будинку, дачної ділянки.

Також можна планувати та проводити ремонт будь-якої складності, особливо якщо це питання вже давно стоїть на порядку денному — розпочавши його сьогодні, ви отримаєте найкращий результат.

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Овен

Відповідаючи на важливі — насамперед життєві, господарські та побутові — запитання, необхідно звернутися до свого внутрішнього голосу: він, на відміну від розуму, дасть єдино правильну в даній ситуації пораду.

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Телець

Будь-яку справу, розпочату цього дня, вдасться швидко й успішно завершити; до того ж прибуток, який вона принесе, не тільки потішить своєю сумою — що саме собою вже дуже важливо — але й не змусить довго на себе чекати.

Близнята

Шанс, який подарує цей день, буде надзвичайно вдалим, тому потрібно докласти максимум зусиль, щоб його не упустити — такий вдалий збіг обставин може повторитися не скоро.

Рак

Важливу інформацію, необхідну вам для роботи, можна буде отримати лише під час спілкування з іншими людьми, тому — незважаючи на вашу характерну емоційну закритість — потрібно сміливо починати спілкуватися.

Лев

Потрібно хоча б на деякий час забути про власні інтереси та звернути увагу на тих, хто перебуває поруч із вами — насамперед це стосується літніх родичів і дітей, але й про інших теж не варто забувати

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Діва

Цього дня у вас з’явиться рідкісна нагода розпочати особисте життя з чистого аркуша: обставини складуться так, що один його етап успішно завершиться, а інший розпочнеться, відкривши нові можливості.

Терези

Приємні зміни в житті, які можуть статися цього дня, почнуться найбанальнішим чином — наприклад, із ретельного прибирання в домі, яке дасть змогу знайти дуже цікавий — і важливий — документ.

Скорпіон

Цей день, незважаючи на вихідний, сприятливий для вирішення важливого робочого питання, яке суттєво гальмує вашу професійну діяльність — вам вдасться знайти правильний шлях, щоб виявити та нейтралізувати цю проблему.

Стрілець

Не варто сприймати події дня з негативного боку: як відомо, все, що трапляється, — на краще, тож довіртеся долі: тоді все саме так — у найпозитивнішому сенсі — і відбудеться.

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Козоріг

Цього дня, як і годиться у вихідний, слід зосередитися, насамперед, на домашніх справах — наприклад, навести лад у домі, особливо в шафах, де останнім часом накопичилося дуже багато непотрібних речей.

Водолій

Якщо людина, з якою ви нещодавно посварилися, захоче помиритися, не варто відмовляти їй у цьому: адже у тому, що сталося, значну частку провини мали й ви, тож настав час налагоджувати стосунки.

Риби

Найгірше, що ви можете сьогодні зробити, — це ухвалити важливе рішення під впливом емоцій, переважно негативних: вони не повинні визначати ваші стосунки з людьми з оточення та світом загалом.

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