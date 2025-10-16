Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку: день потужної негативної енергетики

Гороскоп на 17 жовтня

Протистояти їй хоч і складно, але можна — головне, пам’ятати про елементарні правила безпеки.

Особливо важливо — відмовитися від спілкування з людьми, лояльність яких щодо вас викликає бодай найменші сумніви — цілком можливо, що їхні наміри далеко не такі безневинні, як це може здатися на перший погляд.

Овен

День сприятливий для очищення організму — як на ментальному, так і на фізичному рівні: у стосунках з людьми потрібно переслідувати тільки добрі наміри, займатися йогою, пити трав’яні чаї і чисту воду.

Телець

Не варто виявляти негативні емоції — вони підживлюють сили зла, тому важливо думати тільки про хороше — так можна буде зберегти в рівновазі і світову гармонію, і свій власний внутрішній стан.

Близнята

Неприємні знаки, які можуть сьогодні переслідувати вас від самого ранку, не матимуть під собою бодай якихось підстав для занепокоєння, тож не варто хвилюватися через цей незначний привід.

Рак

Існує ймовірність, що колеги, які конкурують із вами у розв’язанні важливого питання, захочуть збити вас із робочого настрою і докладуть до цього чимало зусиль, не варто давати їм привід для вдоволення собою.

Лев

Найкращий спосіб знизити рівень стресу — фізична праця: провівши генеральне прибирання в будинку, ви відчуєте приємну втому, завдяки якій забудете про накопичений негатив — він просто випарується.

Діва

Спілкуючись із незнайомою або малознайомою людиною, стежте за тим, що і як говорите: велика ймовірність ненароком видати таємницю, яку ви до цього часу ретельно оберігали від уваги сторонніх людей.

Терези

Оскільки на особливі трудові досягнення від вас сьогодні чекати не доводиться, займіться гармонізацією навколишнього простору — лад потрібно навести скрізь, від власного робочого столу до своєї планети.

Скорпіон

Професійний успіх чекає переважно на тих, хто, незважаючи на втому, зможе спланувати сьогоднішній день по годинах і навіть хвилинах, це не дасть змоги відволіктися на вирішення другорядних питань.

Стрілець

Із роздратуванням щодо людей із оточення, яке переслідуватиме вас від самого ранку, потрібно боротися рішуче, інакше воно забере у вас левову частку сил, необхідних для повноцінної роботи.

Козоріг

Найкращі ліки від тривожних думок, які турбуватимуть вас цього дня, домашня робота: повне знищення будь-якого пилу дасть змогу зітхнути на повні груди — як у прямому, так і в переносному сенсі.

Водолій

Невдоволення собою і своїми життєвими досягненнями, яке ви відчуватимете сьогодні, не має під собою реальних підстав: воно — всього лише негативний вплив Місяця, який мине вже завтра.

Риби

Навіть якщо ваші успіхи далекі від того, яким ви хотіли б їх бачити, це не привід займатися самокритикою: нічого, окрім заниженої самооцінки, це вам не принесе, тож не варто позбавляти себе впевненості у своїх силах.

