Гороскоп на 18 березня для всіх знаків зодіаку: найскладніший і найнебезпечніший день місячного календаря

Найскладніший і найнебезпечніший день місячного календаря, тому необхідно дотримуватися обережності скрізь і в усьому.

Міла Корольова
Небажано піддаватися його серйозному впливу на нашу психіку, що, насамперед, позначиться на психологічному комфорті, призвівши до його повної відсутності.

Особливо важливо не дослухатися до чужих зневажливих зауважень і — особливо! — займатися самокритикою, ні до чого, окрім катастрофічного зниження самооцінки, це нас не приведе. Також — через велику ймовірність загострення хронічних захворювань — необхідно берегти здоров’я.

Овен

Втома, яка стане закономірним наслідком наполегливої роботи без вихідних і свят, лікується дуже просто — відпочинком, головне — і тут не переборщити, все — навіть релакс і відновлення сил — добре в міру.

Телець

Від розв’язання фінансових питань, навіть якщо вони здаються незначними, сьогодні краще відмовитися — навіть невелика матеріальна втрата викличе у вас почуття невдоволення — як самим собою, так і життям загалом.

Близнята

Як би не склалася ситуація — життєва чи робоча — найголовніше, сприймати її з максимальним спокоєм: під впливом емоцій ухвалити важливе рішення і вийти переможцем вам не вдасться.

Рак

Не дозволяйте втягнути себе в конфлікт — як на роботі, так і в особистому житті: з’ясування стосунків не додасть ситуації зрозумілості, скоріше, навпаки, додасть у неї туману, тож краще відсторонитися від нього.

Лев

Від реалізації нових професійних проєктів цього дня бажано відмовитися, оскільки успіху від роботи над ними очікувати не доводиться, тож краще відпочити, а якщо такої можливості не буде, підтягнути «хвости».

Діва

Час сприятливий для очищення енергетики власної оселі, в якій останнім часом накопичилося занадто багато негативу — якщо не оздоровити атмосферу своїх стін сьогодні, надалі зробити це буде набагато складніше.

Терези

Навіть якщо коханій людині спаде на думку покритикувати вас, не варто ображатися і — тим паче — ставати в позу ображеної невинності: можливо, в її словах є неабияка частка істини.

Скорпіон

Від будь-яких переговорів — як професійного, так і особистого характеру — цього дня потрібно відмовитися, оскільки ви просто не знайдете потрібних слів, які дали б вам змогу переконати співрозмовників у своїй правоті.

Стрілець

Агресія з боку людей із оточення, з якою ви можете зіткнутися в цей час, ні на хвилину не похитне вашу віру в людство, а це означає, що ваша впевненість у собі не постраждає.

Козоріг

Нинішній день потрібно присвятити наведенню ладу в документах, наявна плутанина в них може підвести вас будь-якої миті: існує ризик не виявити важливу довідку в потрібний момент.

Водолій

Місія представників вашого знака цього дня — ушляхетнювати навколишній світ, займаючись прибиранням у квартирі, домі або на заміській ділянці, а робота, як відомо, не вовк, вона нікуди від вас не втече.

Риби

День — зрозуміло, якщо буде така можливість — краще провести на самоті, спілкування сьогодні не принесе очікуваних позитивних емоцій, скоріше навпаки, зіпсує настрій — аж до депресії.

