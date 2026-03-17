Гороскоп на 18 березня для всіх знаків зодіаку: найскладніший і найнебезпечніший день місячного календаря

Небажано піддаватися його серйозному впливу на нашу психіку, що, насамперед, позначиться на психологічному комфорті, призвівши до його повної відсутності.

Особливо важливо не дослухатися до чужих зневажливих зауважень і — особливо! — займатися самокритикою, ні до чого, окрім катастрофічного зниження самооцінки, це нас не приведе. Також — через велику ймовірність загострення хронічних захворювань — необхідно берегти здоров’я.

Овен

Втома, яка стане закономірним наслідком наполегливої роботи без вихідних і свят, лікується дуже просто — відпочинком, головне — і тут не переборщити, все — навіть релакс і відновлення сил — добре в міру.

Телець

Від розв’язання фінансових питань, навіть якщо вони здаються незначними, сьогодні краще відмовитися — навіть невелика матеріальна втрата викличе у вас почуття невдоволення — як самим собою, так і життям загалом.

Близнята

Як би не склалася ситуація — життєва чи робоча — найголовніше, сприймати її з максимальним спокоєм: під впливом емоцій ухвалити важливе рішення і вийти переможцем вам не вдасться.

Рак

Не дозволяйте втягнути себе в конфлікт — як на роботі, так і в особистому житті: з’ясування стосунків не додасть ситуації зрозумілості, скоріше, навпаки, додасть у неї туману, тож краще відсторонитися від нього.

Лев

Від реалізації нових професійних проєктів цього дня бажано відмовитися, оскільки успіху від роботи над ними очікувати не доводиться, тож краще відпочити, а якщо такої можливості не буде, підтягнути «хвости».

Діва

Час сприятливий для очищення енергетики власної оселі, в якій останнім часом накопичилося занадто багато негативу — якщо не оздоровити атмосферу своїх стін сьогодні, надалі зробити це буде набагато складніше.

Терези

Навіть якщо коханій людині спаде на думку покритикувати вас, не варто ображатися і — тим паче — ставати в позу ображеної невинності: можливо, в її словах є неабияка частка істини.

Скорпіон

Від будь-яких переговорів — як професійного, так і особистого характеру — цього дня потрібно відмовитися, оскільки ви просто не знайдете потрібних слів, які дали б вам змогу переконати співрозмовників у своїй правоті.

Стрілець

Агресія з боку людей із оточення, з якою ви можете зіткнутися в цей час, ні на хвилину не похитне вашу віру в людство, а це означає, що ваша впевненість у собі не постраждає.

Козоріг

Нинішній день потрібно присвятити наведенню ладу в документах, наявна плутанина в них може підвести вас будь-якої миті: існує ризик не виявити важливу довідку в потрібний момент.

Водолій

Місія представників вашого знака цього дня — ушляхетнювати навколишній світ, займаючись прибиранням у квартирі, домі або на заміській ділянці, а робота, як відомо, не вовк, вона нікуди від вас не втече.

Риби

День — зрозуміло, якщо буде така можливість — краще провести на самоті, спілкування сьогодні не принесе очікуваних позитивних емоцій, скоріше навпаки, зіпсує настрій — аж до депресії.

