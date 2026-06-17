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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 18 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли доведеться зробити вибір між добром і злом

День, коли кожному з нас, хочемо ми того чи ні, доведеться зробити важливий вибір — між добром і злом.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Троянда

Троянда / © ТСН

Зло може діяти активно — прикидаючись добром і нав’язуючи себе, а добро ж може скромно «стояти» осторонь, вважаючи, що всі його позитивні сторони очевидні й не потребують зайвої реклами.

Остаточне рішення значною мірою вплине на наше подальше життя, тому в жодному разі не можна допускати безтурботності та легковажності.

Овен

Цей день сприятливий для активних дій, пов’язаних із професійною діяльністю: можна переходити на нове місце роботи, розпочинати реалізацію нового проєкту та влаштовувати ґрунтовне прибирання в домі.

Телець

Поганий настрій, який може повністю охопити представників цього знака цього дня, не повинен позначатися на оточенні — особливо це стосується рідних і близьких, які не очікують від вас негативу.

Близнята

Негативні емоції будуть змінюватися на позитивні, і такі емоційні «гойдалки» можуть стати причиною нервового зриву — щоб цього не сталося, потрібно стримувати свої почуття, вирівнюючи їхній фон.

Рак

Не варто — навіть якщо дуже захочеться — відповідати злом на зло, а різкістю на різкість, бо це не закінчиться добром: спробуйте усміхнутися у відповідь на чийсь злісний жест, і ви побачите, як щиро він здивується.

Лев

Не поспішайте витрачати гроші на речі, необхідність яких для вас не є стовідсотково очевидною: надто велика ймовірність, що ви буквально викинете їх на вітер, придбавши те, чим ніколи не будете користуватися.

Діва

Не варто кидати розпочату справу на пів дорозі — якщо енергії для роботи зовсім не залишиться, варто зробити невелику перерву, перепочити, а потім — з новими силами — знову взятися за виконання завдання.

Терези

У конфлікті між близькими вам людьми бажано дотримуватися нейтралітету — якщо ви станете на бік когось одного, найімовірніше, розсердите іншого, а відновити з ним стосунки буде непросто.

Скорпіон

Не варто ігнорувати критику, яку ви можете почути на свою адресу від когось із оточення: важливо не тільки уважно до неї дослухатися, а й зробити правильні — конструктивні — висновки.

Стрілець

Ваш перфекціонізм може завадити завершити розпочатий проєкт: намагаючись безкінечно вдосконалювати результат, якого ви вже досягли, ви лише даремно витратите час — зупиніться на первинному фіналі.

Козоріг

Необдумані — спонтанні — слова близької людини можуть стати для вас справжнім одкровенням: ви несподівано для себе зрозумієте, як вона насправді ставиться до вас, — найімовірніше, це відкриття буде дуже приємним.

Водолій

Нестримну енергію сьогоднішнього дня слід спрямувати на вирішення конкретних завдань, інакше вона, вирвавшись з-під контролю, може спричинити вам серйозні проблеми — зокрема, й у особистому житті.

Риби

З керівництвом сьогодні — втім, як і завжди — краще не сперечатися: найімовірніше, воно буде не в найкращому настрої, а отже, зробить вам догану без приводу — причепившись до будь-якої дрібниці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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