Гороскоп на 18 червня для всіх знаків зодіаку: коли чужу таємницю не можна використовувати на шкоду

Гороскоп на 18 червня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Він ідеально підходить для початку навчання на різних курсах і тренінгах, можна також починати готуватися до іспитів, мета яких — здобуття вищої освіти, як першої, так і другої.

Ті, хто не має такого бажання чи можливостей вплутуватися в тривалий процес отримання нових знань, можуть зайнятися самоосвітою — вона виявиться не менш результативною. Чужу таємницю, що несподівано відкрилася, не можна використовувати на шкоду тому, кому вона належить це небезпечно для того, хто видасть чужий секрет.

Овен

Промовистість і переконливість, якими ви володітимете цього дня, дозволять вести суперечки і диспути на будь-якому — навіть дуже серйозному та високому — рівні, ви незмінно виходитимете з них переможцем.

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Телець

Рідних і друзів небажано обдурювати завжди, але сьогодні брехня — категоричне табу, навіть якщо вам здасться, що, ошукуючи їх, ви маєте на меті добрі цілі — така «тактика» може призвести до сварки.

Близнята

Пам’ять сьогодні працюватиме чудово — скористайтеся цією її якістю, щоб запам’ятати великий обсяг інформації, це стане у пригоді всім, але особливо тим, хто зараз навчається або готується до складання іспитів.

Рак

Можливо, комусь із ваших друзів цього дня знадобиться допомога — намагайтеся не затягувати цей процес, і максимально швидко і повною мірою надати її, добра справа в майбутньому обов’язково вам зарахується.

Лев

Не найкращий день для реалізації нового проєкту — з різних причин великого успіху зірки йому не обіцяють, краще зайнятися вже розпочатими справами — їх обов’язково треба довести до ладу.

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Діва

Незважаючи на те, що факти, які стануть вам відомі цього дня, на перший погляд можуть здатися незначними, важливо уважно поставитися до них — з часом ви оціните їхню високу значущість.

Терези

Розмови з тими, хто — як на зло! — відволікатиме вас від роботи, цілком можуть зачекати до вечора, а то й до завтрашнього дня, а ось завдання, які поставить перед вами керівництво, необхідно виконати якнайшвидше.

Скорпіон

Не варто нікому розповідати про відомі чужі секрети, навіть якщо вам здається, що співрозмовник перевірений, надійний і в жодному разі не проговориться — ризикуєте потрапити в неприємну ситуацію.

Стрілець

День, коли можна і потрібно займатися вашим улюбленим заняттям — мріяти: візуалізуючи те, про що давно мрієте, в результаті ви — на свою велику радість — незабаром можете стати його щасливим володарем.

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Козоріг

Вивчивши завдання від керівництва, не поспішайте його виконувати — потягніть час, скільки зможете: протягом дня «вітер», що виходить від керівництва, може кілька разів змінитися, і воно припинить бути актуальним.

Водолій

Енергія, необхідна на здійснення важливих справ, цього дня прагнутиме нуля, тому не варто накидатися на роботу як голодний на їжу — краще провести час, розв’язуючи лише найпростіші питання.

Риби

Не тільки можна, а й потрібно передавати свій цінний досвід тим, хто цього потребує: наприклад, якщо вам запропонують прочитати курс лекцій студентам, погоджуйтесь — вам це буде так само цікаво, як і їм.

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