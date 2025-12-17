ТСН у соціальних мережах

369
3 хв

Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна нікому грубіянити

День чистої та світлої енергетики, протягом якого не можна не тільки грубіянити оточенню і ображати його, а й просто підвищувати тон.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 18 грудня

Гороскоп на 18 грудня / © Credits

Порушники неписаного закону цієї місячної доби отримають на свою адресу бумеранг, який навряд чи їх потішить. Також дуже важливо уникати будь-яких конфліктів, але якщо вже сварка сталася, не варто доводити її до критичної точки — краще пожартувати й у такий спосіб згладити ситуацію.

Овен

Незважаючи на бажання вирушити «в люди», краще залишитися вдома — так і гроші цілішими будуть, і настрій, який поза рідними стінами може зіпсуватися, вдасться зберегти на позитивному рівні.

Телець

Утримайтеся від злих слів і думок щодо інших людей, навіть якщо, на ваш погляд, вони на це цілком заслуговують: негатив швидко досягне мети, але потім повернеться бумерангом — навряд чи це входить у ваші плани.

Близнята

Від участі в інтригах, які ваші колеги плетуть одне проти одного, потрібно утримуватися завжди, але цього дня — особливо: зберігайте нейтралітет — це дасть вам змогу не зіпсувати ні настрою, ні карми.

Рак

Увесь сенс сьогоднішніх подій буде зрозумілий вам тільки через деякий час, тому не варто робити поспішні висновки, приписуючи негатив позитиву: усе виявиться зовсім не таким, як видається.

Лев

День сприятливий для складання планів — насамперед, професійного та фінансового спрямування: вам вдасться намітити саме ті пункти, які допоможуть вам поліпшити матеріальне становище.

Діва

День, коли особливо важливо тримати себе в руках: якщо будете ображатися на кожне слово або жарт тих, хто вас оточує — не завжди тактовних людей, — втратите масу енергії, яку вкрай важко буде заповнити.

Терези

Не варто поспішати з рішеннями, яких може вимагати від вас нинішній день в особі близьких або керівництва: оцінити всі чинники «за» і «проти» сьогодні не вдасться, тому краще на деякий час відкласти важливий крок.

Скорпіон

Будь-яка справа, за яку ви візьметеся цього дня, заздалегідь приречена на успіх, тому можна замахнутися на серйозні й важливі — можна навіть сказати, глобальні — професійні та фінансові проєкти.

Стрілець

День, коли потрібно максимум уваги приділити друзям: вам до снаги допомогти їм у розв’язанні надзвичайно важливих для них питань, а вони, своєю чергою, поліпшать ваш настрій, який залишає бажати кращого.

Козоріг

На пропозицію нової роботи, яку ви можете отримати цього дня, небажано погоджуватися одразу — необхідно ретельно обміркувати всі можливі підводні камені і тільки потім остаточно говорити «так».

Водолій

Поганий настрій, який може затьмарити вам нинішній день, напевно злякається радісних — передсвяткових — клопотів, тому, незважаючи на роботу, намагайтеся приділити їм якомога більше часу.

Риби

Рекомендується — зрозуміло, за можливості — знайти час для прогулянок на свіжому повітрі: вони позитивно вплинуть як на самопочуття, яке може вас турбувати, так і на настрій, що несподівано зіпсувався.

