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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли песимістичний погляд на світ зміниться оптимістичним

День, коли з наших очей ніби спадає завіса і багато речей ми починаємо бачити в їхньому справжньому світлі.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Квітень

Гороскоп на 18 квітня

Незважаючи на те, що реальність може бути менш приємною, ніж ілюзії, в яких ми перебували останнім часом, внаслідок такого «прозріння» відчувається полегшення, начебто з нього йде негатив, а песимістичний погляд на світ змінюється оптимістичним.

Також цього дня — знову-таки під впливом можливості поглянути на життєву ситуацію під новим кутом зору — можна буде знайти вихід із будь-якої, зокрема й застарілої, ситуації.

Овен

Починаючи працювати над новим — важливим — проєктом, пам'ятайте: найголовніше — вірити як у свої сили, знання та вміння, так і в те, що ніхто — це справжня правда — не впорається з цим непростим завданням краще за вас.

Телець

Братися за нові справи можна тільки в тому разі, якщо все, над чим ви почали працювати раніше, вже доведено до логічного кінця, інакше вас весь час гальмуватимуть — і навіть тягнутимуть назад — ваші недопрацювання.

Близнята

Щоб досягти важливої мети, яку ви намітили, необхідно ретельно розробити тактику і стратегію, які допоможуть до неї наблизитися, а також продумати кожен крок, який ви маєте намір зробити

Рак

Гарний день для того, щоб проявити ініціативу, — керівництво обов'язково гідно оцінить її, відзначивши ваші заслуги як у кар'єрному, так і в матеріальному сенсі — наприклад, у вигляді премії.

Лев

Вдалий у фінансовому сенсі день, коли можливе заслужене, але несподіване грошове надходження, яким дуже важливо правильно розпорядитися — варто витрачати гроші на те, без чого можна обійтися.

Діва

Добре працює лише той, хто добре відпочиває, — день сприятливий для релаксу, який в умовах карантину скоріше буде пасивним, але про фізичні вправи теж не варто забувати.

Терези

Не варто нікого обдурювати, навіть якщо здасться, що ваша брехня — задля порятунку, особливо це стосується близьких людей: вони інтуїтивно відчують, що ви вводите їх в оману, і тоді не очікуйте милості.

Скорпіон

День, коли можна відкинути убік розсудливість і ризикнути, обравши для роботи складний проєкт, від якого через страх не впоратися і відмовилися колеги-конкуренти, а вам неодмінно пощастить.

Стрілець

Стаючи до роботи, про яку давно мріяли, дійте сміливо, головне — зробити перший крок, а далі все піде як за накатаною: ви зможете швидко — впродовж дня — досягти поставленої мети.

Козоріг

День гарний для спілкування на всіх рівнях і з усіма категоріями людей, які оточують вас, крім найближчих — розмови з ними можуть стати причиною серйозного розбрату, який навряд чи входить у ваші плани.

Водолій

Час продуктивних ідей, які спадатимуть на думку у великій кількості — бажано записати їх, щоб, обміркувавши на дозвіллі, вирішити, які годяться для того, щоб почати з ними працювати, а які — ні.

Риби

Спілкуючись зі своїми домашніми, якщо вони всерйоз вас дратуватимуть, необхідно проявити максимум терпіння та толерантності: інших рідних людей у вас однаково не буде, до того ж, ви самі далеко не подарунок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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