Гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно бути готовими до сюрпризів долі

Сніг / © Credits

Реклама

Можлива поява в житті людей, у стосунках із якими свого часу не було поставлено фінальну крапку — тепер настав час це зробити. Якщо ми перед кимось винні, складуться сприятливі обставини для визнання своєї провини і, як наслідок, примирення. Визнавши свої помилки, можна буде без зайвого клопоту йти далі — до нових цілей і досягнень.

Овен

Необхідно звернути увагу на сон нинішньої ночі: головне — правильно його розшифрувати, а для цього цілком достатньо звернутися за відповіддю — і порадою — до власної інтуїції, вона не підведе.

Телець

Якщо напередодні ви, самі того не бажаючи, примудрилися когось образити, поспішіть попросити в цієї людини вибачення, інакше конфлікт може затягнутися, а то й зовсім виявитися нерозв’язним.

Реклама

Близнята

Поява у вашому житті людини з минулого свідчить про те, що вона хоче налагодити стосунки, які колись зруйнувалися, є сенс дати їй другий шанс — хоча б вислухати і спробувати її зрозуміти.

Рак

Пропозиція професійного характеру, яку можуть зробити вам сьогодні, виявиться вельми вигідною у фінансовому плані, тому погоджуватися на неї зірки рекомендують вам без особливих роздумів.

Лев

Не варто розповідати про свої ідеї колегам, які працюють з вами в одному напрямі — велика ймовірність того, що вони — через вашу балакучість — запозичать їх, а потім і втілять у життя.

Діва

День сприятливий для того, щоб приділити час собі — наприклад, відвідати салон краси, це не тільки поліпшить ваш зовнішній вигляд і, як наслідок, настрій, а й допоможе організуватися і приступити до роботи.

Реклама

Терези

Не варто триматися за стабільність у роботі або стосунках із колись близькою людиною, якщо вони давно вже не приносять вам радості — подумайте про можливість впустити в життя щось нове і перспективне.

Скорпіон

Не найкращий час для того, щоб когось критикувати, але, якщо зауважень не уникнути, переведіть їх у жартівливу форму — так ви нікого не образите і не зруйнуєте стосунків, які вибудовувалися роками.

Стрілець

Скинути накопичений за останній час негатив і відчути легкість в енергетичному плані допоможе розмова зі старим другом, особливо якщо ви з якоїсь причини довгий час не спілкувалися.

Козоріг

Небажано братися за реалізацію нових проєктів, навіть якщо ви скрупульозно і ретельно підготувалися до їхнього старту — краще підтягнути старі «хвости», навівши у справах зразковий лад.

Реклама

Водолій

Засуджувати інших не варто і будь-якого іншого дня, але сьогодні такий стиль спілкування може стати особливо небезпечним, тому потрібно згадати про свої гріхи, яких у вас теж вистачає, і проігнорувати чужі.

Риби

Із проханням про професійну допомогу бажано звернутися до друзів, які працюють у тій самій сфері діяльності, що й ви, а ось від колег сьогодні краще триматися подалі — вони можуть ненароком підставити вас.

Читайте також: