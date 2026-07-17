Гороскоп на 18 липня для всіх знаків зодіаку: день, який принесе нам серйозні зміни

Зелена гілка

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Найголовніше — ухвалити рішення щодо того, що і як слід зробити, і в цьому в жодному разі не можна помилитися. Будь-які наші вчинки мають бути ретельно продуманими — Місяць, найімовірніше, не пробачить легковажності та нерозсудливості: наслідки можуть бути найнепередбачуванішими.

Перш ніж взятися за серйозну справу — навіть господарсько-побутового характеру — необхідно визначитися з тим, що ми хочемо отримати в результаті, інакше краще взагалі нічого не робити, що у вихідний день буде цілком логічним.

Овен

Будь-яке рішення, яке ви ухвалили цього дня, не варто ставити під сумнів, навіть якщо спробують посіяти сумніви у вас люди, яким ви довіряєте: незважаючи на їхні аргументи, потрібно відстоювати свою позицію.

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Телець

Цей день сприятливий для того, щоб налагодити стосунки з усіма, з ким ви останнім часом встигли посваритися, — люди охоче підуть вам назустріч, але лише в тому разі, якщо ви наважитеся зробити перший крок.

Близнята

Ухвалюючи важливі життєві рішення, потрібно не лише дослухатися до власної інтуїції, а й порадитися з близькими людьми, які заслуговують на вашу довіру, — вони точно не порадять нічого поганого.

Рак

Думка про те, що деякий час тому ви вчинили неправильно, може мучити вас і досі — сьогодні життя обов’язково надасть вам чудову нагоду виправити ситуацію, обов’язково скористайтеся нею.

Лев

Невдоволення собою у всьому — від вчинків до зовнішнього вигляду — може серйозно зіпсувати настрій у вихідний день: відчувши його, слід згадати, що ще не пізно все виправити.

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Діва

Творчі заняття — як професійні, так і аматорські — не будуть вдалими, тому краще замінити їх практичними справами, що не вимагають креативності — у вихідний день з їх пошуком проблем не буде.

Терези

Ті, хто вже давно замислюється про зміну роботи чи сфери діяльності загалом, сьогодні можуть нарешті усвідомити, чим саме вони насправді хочуть займатися — тепер залишиться лише скласти план досягнення мети.

Скорпіон

Зустріч із людиною з минулого, яка, з великою ймовірністю, відбудеться цього дня, дасть шанс на відновлення колишніх стосунків — намагайтеся поставитися до неї з максимальною увагою.

Стрілець

Беручись за всі справи одразу, навіть якщо вони стосуються лише домашнього господарства, ви гарантовано не встигнете практично нічого, тому необхідно скласти детальний план і ретельно його дотримуватися.

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Козоріг

Бажання відпочити та розслабитися, як і годиться у вихідний день, є цілком природним і логічним, але зірки не радять вам цього робити — спершу потрібно довести до логічного завершення всі розпочаті раніше справи.

Водолій

Дрібні побутові проблеми, які можуть вас засмутити цього дня, не варто сприймати як катастрофу — кожен має право як на помилки, так і на їхнє подальше виправлення, чим ви й успішно займетеся в цей час.

Риби

З запланованого на цей день відпочинку та релаксу вас можуть вивести з рівноваги дрібні побутові неприємності — щоб не дати їм такої можливості, слід відкласти їх розв’язання на вечір, а день присвятити приємним заняттям.

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