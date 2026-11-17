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Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли треба робити те, що приносить задоволення
День, коли можна відчути потужний приплив енергії — його обов’язково треба спрямувати на добрі справи.
З цього випливає, що час сприятливий для благодійної діяльності, причому вона може стосуватися будь-яких категорій знедолених — як людей, так і безпритульних тварин.
В іншому разі бажано робити лише те, що приносить задоволення — робота з необхідності не дасть хорошого результату.
Овен
Значні грошові надходження, які можуть прийти на картку цього дня, треба витрачати вкрай економно: сьогодні можна безрозсудно розтринькати все, про що згодом, безсумнівно, доведеться пошкодувати.
Телець
Друга чи коханого, який цього дня вирішить визнати свою провину й помиритися, у жодному разі не можна відштовхувати — можливо, він справді зрозумів, у чому помилявся, і вирішив усе виправити.
Близнята
До спокус, які — наче пастки — може розставляти навколо представників знака оточення, особливо ті, хто налаштований до них вороже, необхідно поставитися з обережністю: користь від них виявиться сумнівною.
Рак
Сьогодні цілком можлива зустріч із колишнім коханням, проте вона навряд чи поверне у життя представників знака старі романтичні стосунки, зате спогади, які вона подарує, будуть для вас надзвичайно важливими.
Лев
День сприятливий для справ, до яких — з найрізноманітніших причин — досі не доходили руки: можна, наприклад, ретельно прибрати вдома або оновити текстиль, який набрид через те, що до нього звикли.
Діва
Час ідеально підходить для з’ясування стосунків із керівництвом: якщо ви вже давно збиралися запропонувати йому свою нову — перспективну — ідею або попросити про довгоочікуване підвищення зарплати, не пропустіть цю сприятливу нагоду.
Терези
Робота не повинна заважати спілкуванню з близькими людьми, яких ви — через постійну зайнятість — останнім часом відсунули на другий, а то й на третій план: сьогодні саме вдалий час, щоб виправити ситуацію.
Скорпіон
Налагодити стосунки з близькою людиною, з якою ви попри взаємну симпатію примудрилися останнім часом посваритися вщент, можна буде, не затаюючи злість, а спокійно обговоривши ситуацію, що склалася.
Стрілець
Погане самопочуття, яке ви раптово можете відчути цього дня, найімовірніше, буде спричинене звичайною перевтомою, тож варто трохи зменшити темп і не лише працювати, а й відпочивати.
Козоріг
Представникам знака, які вже давно готувалися до реалізації нового професійного проєкту, головне — не втратити важливу нагоду, яка трапиться їм сьогодні, і практично одразу ж почати працювати в цьому напрямку.
Водолій
Найкращими ліками від негативної енергетики, яка заважає з оптимістичного погляду дивитися на навколишній світ і — що особливо важливо — на своє місце в ньому, є заняття улюбленою справою, на яку обов’язково потрібно знайти час.
Риби
Зірки радять присвятити сьогоднішній день наведенню повного порядку у своєму помешканні: якщо на серйозне прибирання не вистачить часу й сил, бажано хоча б вимити підлогу та вікна — дім одразу стане набагато світлішим, а його господарі — успішнішими.
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