Червоні ягоди під інеєм / © Credits

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З цього випливає, що час сприятливий для благодійної діяльності, причому вона може стосуватися будь-яких категорій знедолених — як людей, так і безпритульних тварин.

В іншому разі бажано робити лише те, що приносить задоволення — робота з необхідності не дасть хорошого результату.

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Овен

Значні грошові надходження, які можуть прийти на картку цього дня, треба витрачати вкрай економно: сьогодні можна безрозсудно розтринькати все, про що згодом, безсумнівно, доведеться пошкодувати.

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Телець

Друга чи коханого, який цього дня вирішить визнати свою провину й помиритися, у жодному разі не можна відштовхувати — можливо, він справді зрозумів, у чому помилявся, і вирішив усе виправити.

Близнята

До спокус, які — наче пастки — може розставляти навколо представників знака оточення, особливо ті, хто налаштований до них вороже, необхідно поставитися з обережністю: користь від них виявиться сумнівною.

Рак

Сьогодні цілком можлива зустріч із колишнім коханням, проте вона навряд чи поверне у життя представників знака старі романтичні стосунки, зате спогади, які вона подарує, будуть для вас надзвичайно важливими.

Лев

День сприятливий для справ, до яких — з найрізноманітніших причин — досі не доходили руки: можна, наприклад, ретельно прибрати вдома або оновити текстиль, який набрид через те, що до нього звикли.

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Діва

Час ідеально підходить для з’ясування стосунків із керівництвом: якщо ви вже давно збиралися запропонувати йому свою нову — перспективну — ідею або попросити про довгоочікуване підвищення зарплати, не пропустіть цю сприятливу нагоду.

Терези

Робота не повинна заважати спілкуванню з близькими людьми, яких ви — через постійну зайнятість — останнім часом відсунули на другий, а то й на третій план: сьогодні саме вдалий час, щоб виправити ситуацію.

Скорпіон

Налагодити стосунки з близькою людиною, з якою ви попри взаємну симпатію примудрилися останнім часом посваритися вщент, можна буде, не затаюючи злість, а спокійно обговоривши ситуацію, що склалася.

Стрілець

Погане самопочуття, яке ви раптово можете відчути цього дня, найімовірніше, буде спричинене звичайною перевтомою, тож варто трохи зменшити темп і не лише працювати, а й відпочивати.

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Козоріг

Представникам знака, які вже давно готувалися до реалізації нового професійного проєкту, головне — не втратити важливу нагоду, яка трапиться їм сьогодні, і практично одразу ж почати працювати в цьому напрямку.

Водолій

Найкращими ліками від негативної енергетики, яка заважає з оптимістичного погляду дивитися на навколишній світ і — що особливо важливо — на своє місце в ньому, є заняття улюбленою справою, на яку обов’язково потрібно знайти час.

Риби

Зірки радять присвятити сьогоднішній день наведенню повного порядку у своєму помешканні: якщо на серйозне прибирання не вистачить часу й сил, бажано хоча б вимити підлогу та вікна — дім одразу стане набагато світлішим, а його господарі — успішнішими.

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