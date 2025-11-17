Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли зло буде під забороною

Гороскоп на 18 листопада / © Credits

У цей час — втім, як і завжди — необхідно відмовитися від брутальності, хамства, різких висловлювань та агресивної поведінки, оскільки вона негативно позначиться не лише на нас самих, а й на світі загалом. Зате зберігши внутрішню гармонію, можна буде досягти успіху як у професійному, так і в особистому житті.

Овен

Не варто відповідати різкістю на чужу різкість, та й загалом агресивна поведінка сьогодні — втім, як і будь-якого іншого дня — може призвести до негативних наслідків — як для здоров’я, так і для настрою.

Телець

Сьогодні, як і завжди, в жодному разі не можна бажати поганого іншим людям: оскільки закон бумеранга працює без збоїв, ви не встигнете озирнутися, як ваш негатив дуже швидко повернеться назад.

Близнята

Удача буде супроводжувати представників знака в будь-яких фінансових і бізнес-операціях, щоправда, з однією умовою: якщо вони вирішать, що ризик необхідний, він має бути ретельно продуманим і прорахованим.

Рак

Небажано втручатися в конфлікти, до яких ви особисто не маєте жодного стосунку, проте якщо вже щось подібне станеться, необхідно дотримуватися нейтралітету, не стаючи на бік жодної зі сторін.

Лев

Не відмовляйте в допомозі тим — як близьким, так і незнайомим — людям, які до вас по неї звернуться: добрі справи завжди винагороджуються належним чином, а цього разу вони повернуться в багаторазовому розмірі.

Діва

Зірки рекомендують представникам вашого знака стримувати емоції в будь-якій, навіть найскладнішій і найконфліктнішій ситуації: наслідки будь-якої конфронтації цього дня можуть бути найнепередбачуванішими.

Терези

Цього дня доля надасть вам рідкісні за своєю унікальністю шанси, які допоможуть досягти успіху в професійному та фінансовому плані: головне в цій ситуації — не розгубитися і не втратити їх.

Скорпіон

Найкращі ліки від поганого настрою — улюблене заняття, якому ви давно не приділяли уваги, тому сьогодні не гріх відкласти на деякий час вирішення професійних завдань і зосередитися на своєму хобі.

Стрілець

День сприятливий для спілкування зі старими й відданими друзями: навіть якщо у вас не буде можливості зустрітися з ними особисто, поговоріть телефоном — душевного тепла, яке виходить від них, однаково вистачить сповна.

Козоріг

Думки сьогодні матеріалізуватимуться буквально зі швидкістю звуку, тому необхідно стежити, щоб вони були винятково позитивного характеру — негатив, втілившись у життя, нічого доброго не принесе.

Водолій

На робочому місці, незважаючи на початок робочого тижня, користі не буде, тож є сенс зосередитися на побутових клопотах — у цьому плані вдасться зробити багато й водночас витратити не так багато часу та сил.

Риби

Сьогодні — щоб не накликати на себе негатив — необхідно відганяти геть погані думки, погані новини та плітки, натомість бажано зосередитися потрібно на хорошому, тоді воно не змусить на себе довго чекати.

