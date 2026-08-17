Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід берегти свої сили

Гортензія

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Приплив енергії, який ми відчуємо в цей час, створить ілюзію всемогутності — вона може стати причиною серйозних помилок — як у роботі, так і у стосунках з оточенням.

Будь-яке слово, сказане цього дня, може практично одразу ж стати реальністю, тому дуже важливо не допускати злих думок і висловлювань — вони можуть збутися: важко передбачити, як вони позначаться на нашому житті, тож обережність не завадить.

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Овен

Цей день ідеально підходить для благодійності: чим більше добрих справ ви цього дня зробите, тим швидше вони до вас повернуться, тож це виявиться не лише благородною, а й надзвичайно вигідною справою.

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Телець

Люди, які вас оточують, не тільки ставитимуться доброзичливо одне до одного та до вас, а й охоче прийдуть на допомогу у професійних питаннях, звісно, якщо вам це знадобиться.

Близнята

Не можна втрачати контроль над словами та думками, особливо якщо вони мають негативний характер: вирвавшись назовні, вони можуть зіпсувати ваші стосунки з оточенням, яке ви дуже цінуєте

Рак

Не варто втрачати нагоду показати себе перед керівництвом з найкращого боку, яка випаде вам цього дня: подібний — максимально сприятливий — збіг обставин повториться нескоро.

Лев

Свої справи на цей день потрібно ретельно спланувати з самого ранку, включивши до них не лише професійні, а й побутові, а також особисті справи — лише так вдасться все встигнути й нічого не переплутати.

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Діва

Енергії, яку ви отримаєте цього дня, з лишком вистачить для того, щоб досягти будь-якої мети — головне, вибрати саме ту, яка виявиться найважливішою саме в цей конкретний момент, і рухатися саме до неї.

Терези

Цей день ідеально підходить для будь-яких професійних справ — можна братися навіть за ті проєкти, які ви — через їхню складність — досі відкладали, тепер настав час зробити рішучий крок.

Скорпіон

Намагайтеся — хоч це, можливо, й буде непросто — висловлювати на адресу оточення лише добрі побажання: це найкращим чином позначиться не лише на ваших стосунках з ними, а й на вашому самопочутті.

Стрілець

Не варто давати поспішні обіцянки, які ви заздалегідь не зможете виконати, навіть якщо вас наполегливо змушуватимуть це зробити, інакше ризикуєте заробити репутацію людини, з якою краще не співпрацювати.

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Козоріг

Сьогодні — втім, як завжди — бажано менше говорити й більше діяти, причому це стосується не лише професійних, а й господарських справ, які були відкладені на деякий час.

Водолій

Сьогодні — вдалий день для розв’язання питань у державних органах: чиновники ставитимуться до вас надзвичайно прихильно, тож поставлять візу на необхідні документи.

Риби

Талант до красномовства, який виявиться у представників вашого знака цього дня, дозволить переконати у своїй правоті будь-кого — навіть найнепоступливішого — опонента, особливо це стосуватиметься розмов із керівництвом.

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