Гороскоп на 18 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли люди стануть злими і роздратованими

Один із найскладніших і енергетично важких — диявольських — днів місяця, коли психологічних проблем зазнає кожен із нас.

Люди стають злими, роздратованими, а в деяких — особливо складних — випадках і агресивними.

Якщо додати до цього повний занепад сил, який, знову ж таки, в цю місячну добу торкнеться всіх без винятку, картина виявиться не дуже оптимістичною.

Доброю новиною є тільки те, що всі ці неприємності стосуватимуться винятково першої половини дня, у другій ситуація, а з нею і наш настрій, поступово стабілізуються.

Овен

Великий ризик стати жертвою шахраїв і навіть грабіжників, тому не варто не тільки вірити незнайомцям на слово, а й ходити на самоті безлюдними вулицями в темний час доби — береженого бог береже.

Телець

Незважаючи на те, що сон, який наснився нинішньої ночі, може виявитися жахіттям, не варто брати його близько до серця — на щастя для вас, нічого поганого він не віщуватиме, тож не варто брати його до голови.

Близнята

Небажано агресивно відповідати на зауваження і навіть образи когось із тих, хто вас оточує, якщо такі будуть — зірки радять не уподібнюватися до них, а проігнорувати будь-які ворожі випади.

Рак

Через розрив стосунків із людиною, яку ви тривалий час вважали близькою та коханою, перейматися не варто: можливо, у такий спосіб доля готує вам нове — більш важливе — знайомство, треба лише зачекати.

Лев

Залагодити конфлікт між родичами, який легко виникне в цей час, можна виступивши в ролі третейського судді — зусилля з досягнення примирення однаково високо оцінять обидві ворожі сторони.

Діва

Ділові переговори і фінансові угоди краще перенести на інший день, більш сприятливий для такого спілкування день — зрештою, на календарі неділя, тож призначати їх від початку було помилкою.

Терези

У разі поганого самопочуття необхідно негайно звернутися до лікаря і згодом дотримуватися його рекомендацій — самолікування не тільки не допоможе, а й призведе до небажаних ускладнень.

Скорпіон

Стримати негативні емоції, які зранку можуть вилитися в справжню агресію, допоможе фізична активність — чому б, наприклад, не зайнятися спортом або не влаштувати вдома генеральне прибирання.

Стрілець

У жодному разі не можна говорити погано про інших людей, навіть якщо вони об’єктивно на них заслуговують: «доброзичливці» обов’язково передадуть їм ваші слова, після чого стосунки можуть безнадійно зіпсуватися.

Козоріг

Щоб не допустити нервового зриву, цілком можливого в цей час, необхідно перемикати увагу з негативних життєвих моментів на позитивні: їх набагато більше, ніж може здатися на перший погляд.

Водолій

Не варто сперечатися з домашніми, які виявлятимуть невдоволення вашими діями з будь-якого приводу — просто надайте їм можливість вирішувати їх самим, і вони швидко схаменуться і заспокояться.

Риби

Причиною депресії, яку ви можете відчути цього дня, стане банальна втома, тож позбутися її буде дуже просто: потрібно відпочити — до того ж, як фізично, так і морально.

