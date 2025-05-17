Гороскоп на 18 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли у всіх з'явиться спрага бурхливої діяльності

Гороскоп на 18 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Незважаючи на величезний обсяг енергії, використовувати її потрібно розумно — не слід дозволяти собі різких рухів і слів, це може негативно вплинути на нашу діяльність і життя загалом. Чим би ми не займалися цього — вихідного — дня, небажано зупинятися на досягнутому, змінювати пріоритети, відмовлятися від поставленої мети — навіть прибирання, яке багато хто захоче зробити, треба обов'язково довести до кінця.

Овен

Необхідно буде виявити якість, за яку представників знака зазвичай лають, — фірмову впертість, без неї ви не зможете наполягти на своєму у взаєминах із оточенням — особливо коханими людьми.

Телець

Не варто виявляти слабкість і дозволяти іншим людям сідати собі на голову: найімовірніше, вони захочуть, щоб ви виконали за них їхні обов'язки — дайте їм можливість впоратися з ними самостійно.

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Близнята

Наагайтеся сьогодні нікого не обдурювати навіть у дрібницях: брехня, сказана один раз, потягне за собою цілу павутину, вибратися з якої — з різних причин — виявиться більш ніж складно.

Рак

У жодному разі не можна допускати несправедливості стосовно себе та близьких вам людей — зіткнувшись із такою ситуацією, негайно припиняйте будь-які спроби оточення завдати образу вашій родині.

Лев

Не варто демонструвати вашу самовпевненість і, як наслідок, чванливість близьким вам людям, якщо, звичайно, ви не хочете образити їх всерйоз і надовго: на примирення піде багато часу та зусиль

Діва

Потужний сплеск енергії, який ви відчуєте цього дня, рекомендується направити на підготовку до змін, про які ви давно мрієте — наприклад, на пошук нової роботи, яка вам підходить.

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Терези

У конфліктних ситуаціях із коханою людиною використовуйте весь відпущений вам природою дипломатичний потенціал, щоб вирішити ситуацію миром — образ вона вам не пробачить.

Скорпіон

У вихідний день талан супроводжуватиме вас насамперед у особистих стосунках, тому намагайтеся не прогаяти щасливий шанс врегулювати життєві обставини саме на цьому рівні.

Стрілець

Гарний час виявити таланти, які ви довгий час приховували від оточення, — цілком можливо, що незабаром вам вдасться зробити їх новою професією і досягти небачених висот.

Козоріг

Не спішіть погоджуватися на «привабливу» фінансову пропозицію, яку може зробити вам малознайома людина: найімовірніше, вона виявиться шахраєм, а надалі обережніше вибирайте нових знайомих.

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Водолій

Не варто нікому розповідати про свої найближчі життєві плани — зі словами можуть піти моральні сили, необхідні для їхньої успішної реалізації, і ви в результаті залишитеся ні з чим.

Риби

Більшість часу — благо, на календарі вихідний — необхідно присвятити спілкуванню з близькими друзями та родичами: останнім часом ви — через поважні причини — не балували їх своєю увагою.

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