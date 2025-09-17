Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно дистанціюватися від неприємних людей

Гороскоп на 18 вересня / © Associated Press

Також дуже важливо триматися осторонь будь-яких сварок і конфліктів: істина в них не народиться, навпаки, вони не дадуть нічого, крім втрати енергії, яка необхідна для інших — творчих — справ. Не варто також нічим хизуватися — великий ризик наврочити власні досягнення.

Овен

Небажано починати реалізацію нових проєктів та ухвалювати важливі рішення, краще зайнятися справами, які були давно розпочаті, проте з якоїсь причини застрягли — схоже, саме вони тягнуть вас назад.

Телець

Обережно поводитися з грошима важливо завжди, але цього дня — особливо: почавши з незначної купівлі, можна захопитися і витратити більшу суму, ніж ви можете собі дозволити, про що згодом доведеться пошкодувати.

Близнята

Від активних дій у цей час краще відмовитися — до гарних результатів, як не намагайся, вони однаково не приведуть, тож бажано провести день у тиші та спокої, а енергію витрачати економно.

Рак

Під категоричною забороною перебувають плітки та інтриги як на робочому місці, так і поза ним: вони не лише завадять справам, а й створять нервовий клімат у взаєминах зі співробітниками та близькими людьми.

Лев

Важливо ретельно стежити не лише за своїми вчинками, а й за словами — великий ризик в емоційному запалі сказати щось таке, що в найближчому майбутньому матиме негативні наслідки для стосунків.

Діва

Сварка, яка виникла в буквальному сенсі слова на рівному місці, може призвести до серйозного й довготривалого конфлікту, для уникнення якого потрібно максимально скоротити спілкування з людьми навколо.

Терези

Можна отримати пропозицію підзаробити, від якої, незважаючи на всю її привабливість, зірки рекомендують вам відмовитися — згодом виявиться, що шкоди від такої «халтури» буде значно більше, ніж користі.

Скорпіон

Не можна відповідати на провокації людей навколо, яких цього дня може бути дуже багато, та й інших, зі свого боку, провокувати не варто — вже завтра взаємини між людьми стануть доброзичливішими.

Стрілець

На роботі не рекомендується витрачати час на пустопорожні розмови й суперечки, через які не вдасться виконати заздалегідь складений план, що до вечора може стати причиною цейтноту, вибратися з якого не вдасться.

Козоріг

Важливо максимально скоротити спілкування з близькими людьми, інакше через, здавалося б, незначний і несерйозний конфлікт вони можуть перейти в розряд сторонніх, а цього ніяк не можна допустити.

Водолій

Через імовірність втратити великі кошти не варто ризикувати ними намарно: не можна носити з собою великі суми грошей — зірки рекомендують залишити їх удома, взявши лише найнеобхідніше.

Риби

Заплановані на цей день ділові переговори краще перенести на інший час — сьогодні буде важко порозумітися навіть із союзниками, а з супротивниками — й поготів, тож краще дати обітницю мовчання.

