Гороскоп на 18 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто утриматися від вияву емоцій

Осінній пейзаж / © Associated Press

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Однак, щоб досягти необхідного результату, потрібно зосередитися на розв’язанні найголовнішого завдання, не відволікаючись на інші — другорядні — справи.

Також дуже важливо утриматися від надмірного вияву емоцій, не дозволяти собі сумніватися у правильності своїх дій, боротися з невпевненістю — усе це може завадити досягненню важливого результату.

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Овен

Відповідь на будь-яке питання цього дня дасть не розум і не логіка, а інтуїція — достатньо просто поставити їй потрібне запитання, і вона швидко відгукнеться, подавши знак — з нього й стане зрозуміло, що і як потрібно робити.

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Телець

Якщо ви посварилися з кимось із близьких вам людей, цей день створить усі необхідні умови для примирення, але й ви намагайтеся не підвести зіркових порадників — домовтеся про зустріч і перепросіть, якщо винні.

Близнята

Моральні та фізичні сили, які вам надано на цей день, слід витрачати обережно й раціонально, щоб до вечора не виявилося, що енергію витрачено даремно, а важлива робота так і не виконана до кінця.

Рак

Важливий діловий проєкт, над яким ви працюєте, допоможуть реалізувати давні знайомі, з якими ви — винятково через непорозуміння — давно не спілкувалися: відновлення стосунків із ними принесе вам користь.

Лев

Бажано хоча б на один день відволіктися від роботи, щоб приділити увагу близьким людям — насамперед літнім родичам і маленьким дітям, які — через свою безпорадність — особливо потребують вашої любові.

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Діва

Перепросити людину, яку ви — найімовірніше, навмисно й незаслужено — образили, ніколи не пізно, тим паче, що вона вже давно заспокоїлася й готова помиритися — без жодних попередніх умов.

Терези

Цього дня особливо важливо звертати увагу на знаки, які надсилатиме вам доля: без їхніх підказок ви на нинішньому роздоріжжі можете звернути зовсім не в той бік, тож варто до них прислухатися.

Скорпіон

На роботі зірки наполегливо рекомендують вам зосередитися винятково на своїх професійних обов’язках — інтриги, чвари та плітки, якими вирішить зайнятися колектив, краще залишити без уваги.

Стрілець

Можливо, вам раптово захочеться зателефонувати людині, з якою ви давно не спілкувалися, — не опирайтеся цьому бажанню, адже є ймовірність, що саме зараз ваша участь у її долі виявиться незамінною.

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Козоріг

Цей день навряд чи можна назвати продуктивним і результативним у професійному плані, тому ви з чистим сумлінням можете зайнятися тим, що давно відкладали — наприклад, своїм хобі.

Водолій

Настав час кардинальних життєвих змін, які можуть торкнутися будь-яких сфер вашого життя, але особливу увагу слід приділити стану вашого дому — прибирання будинку таким зайнятим людям, як ви, точно не завадить.

Риби

Не варто ухвалювати будь-яке серйозне рішення, навіть якщо вам здаватиметься, що воно є єдино правильним — надто великий ризик припуститися прикрої помилки, про яку дуже швидко доведеться пошкодувати.

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