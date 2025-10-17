- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли дуже важливо довіряти навколишньому світу
День, коли духовність у всіх сферах життя переважатиме над матеріальним складником нашого життя.
У цей час дуже важливо довіряти навколишньому світові — в його силах вирішити проблеми, які існують у житті кожного з нас, головне — вірити в те, що диво обов’язково станеться.
Також у цей час можна отримати знання — найімовірніше, таємні, які допоможуть домогтися життєвого, професійного та фінансового успіху.
Овен
Незважаючи на позитивну енергію дня, повністю розслаблятися і втрачати контроль над ситуацією не варто, інакше щось може піти зовсім не в той бік, у який ви спрямовували свої зусилля.
Телець
Час повертати особисте життя з другого плану, на яке ви його свого часу засунули, щоб зосередитися на роботі, на перший: почніть з літніх родичів — зателефонуйте і скажіть, як сильно ви їх любите.
Близнята
Не варто довіряти незнайомим — або малознайомим — людям: немає жодної гарантії того, що вони є порядними — цілком можливо, що вони націлилися на вміст вашого гаманця або банківської картки.
Рак
Від самого ранку необхідно націлювати себе на хороше, абсолютно не думаючи про погане, — силу позитивного мислення поки що ніхто не скасовував, тож треба користуватися перевагами і привілеями, які воно дає.
Лев
Вибираючи побутові завдання, розв’язанням яких необхідно зайнятися насамперед, виділіть ті, які найлегше швидко завершити, і тільки потім беріться за ті, що потребуватимуть багато часу і зусиль.
Діва
Не варто відштовхувати людину, яка усвідомила свою провину і хоче перепросити за свою поведінку, — найімовірніше, до цього рішення вона йшла довгим і важким шляхом, що саме собою вже гідне вашої поваги.
Терези
Ваша думка сьогодні буде, як то кажуть, на вагу золота, тому оточення буквально вишикується в чергу, щоб отримати вашу пораду: нікому не відмовляйте в допомозі, вона повернеться до вас бумерангом добра.
Скорпіон
Ті, хто давно збирався купити або продати якесь рухоме — і, особливо, нерухоме — майно, можуть виставити цей предмет на продаж — ним обов’язково зацікавляться потенційні покупці.
Стрілець
День сприятливий для початку ремонту, відкладати який уже немає жодної можливості: за два вихідні дні, які у вас є, ви встигнете зробити таку кількість справ, на які раніше пішов би цілий місяць.
Козоріг
День можна — і потрібно — присвятити розробці важливої професійної ідеї, яка давно перебуває в «довгому аркуші» ваших намірів, у такому разі вже в понеділок ви зможете презентувати її начальству.
Водолій
Будь-які переговори, які сьогодні стосуватимуться особистого життя, минуть, як то кажуть, на висоті: ви матимете максимально переконливий вигляд, тому зможете спрямувати ситуацію в потрібному для вас напрямі.
Риби
Нинішній день, що логічно у вихідний, необхідно приділити сім’ї: рідні люди давно вважають, що ви їх ігноруєте — сьогодні складуться сприятливі умови, щоб довести їм, наскільки сильно вони помиляються.
