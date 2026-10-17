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Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас охоплюватимуть страхи та тривоги
Страхи та тривоги, які будуть охоплювати вас цього дня, — вплив місячних енергій, яким можна — і треба — протистояти.
Лише кілька днів — і все це зникне, залишивши після себе лише спогади — неприємні, але швидкоплинні.
Покращити настрій можна, зосередившись на приємних життєвих моментах, яких у цей час, як і позитивних, виявиться більш ніж достатньо.
Овен
Слід звернути особливу увагу на стан організму — найімовірніше, він уже давно потребує очищення — до того ж як фізичного, так і морального, тому доцільно вжити необхідних заходів.
Телець
Вирішуючи суперечки з близькими людьми, бажано застосовувати винятково вербальні методи — влаштовувати істерики та розбивати посуд не варто, адже це може перетворити незначну сварку на серйозний конфлікт.
Близнята
З дратівливістю, яку ви можете відчути цього дня, потрібно боротися будь-якими доступними вам способами — найкраще зосередитися на позитиві, якого теж не бракуватиме.
Рак
Цей день слід провести, не роблячи різких рухів: чим менше ви привертатимете до себе увагу Всесвіту, тим краще для вас — тоді час, як і має бути в такий період, мине спокійно й без конфліктів.
Лев
Не варто брати на себе чужу роботу, навіть якщо йдеться про членів сім’ї: замість подяки, на яку ви розраховуєте, ви, найімовірніше, отримаєте докори, особливо якщо щось піде не так.
Діва
Не варто зганяти злість на тих, хто поруч, — на близьких і коханих людях: вони точно невинні у ваших проблемах, тому звинувачувати їх немає сенсу — це не принесе нічого, крім руйнування стосунків.
Терези
Не рекомендується втручатися в чужі конфлікти, навіть якщо вони стосуються когось із близьких: особливо небезпечно ставати на чийсь бік — великий ризик опинитися винним у очах усіх — так можна залишитися наодинці.
Скорпіон
Найкращий спосіб боротьби з поганим настроєм, а також з агресією, яка може стати його природним наслідком, — це робота: чим її більше, тим менше шансів роздивлятися навколо й дратуватися з будь-якого приводу.
Стрілець
У справах — насамперед домашніх — цього дня досягнуть успіху лише ті, хто, незважаючи на вихідний день, діятимуть, а не мріятимуть про те, що все владнається само собою — ніби за помахом чарівної палички.
Козоріг
Негативні думки можна «усунути» завдяки домашнім справам: у чисто прибраній квартирі з вікнами, вимитими до повної прозорості, та без жодного пилу поганий настрій зникне ніби сам собою.
Водолій
Навіть до найнесподіваніших подій, які цілком імовірні цього дня, можна заздалегідь підготуватися: головне — весь час бути уважними, обережними та зберігати спокій, не дивуючись тому, що відбувається.
Риби
Самокритика — це добре, але цього дня не варто нею зловживати: існує велика ймовірність того, що ваша самооцінка надто сильно постраждає, що не принесе користі ані в роботі, ані — тим паче — в особистому житті.
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