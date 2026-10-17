Гороскоп на 18 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас охоплюватимуть страхи та тривоги

Осінній пейзаж / © Credits

Реклама

Лише кілька днів — і все це зникне, залишивши після себе лише спогади — неприємні, але швидкоплинні.

Покращити настрій можна, зосередившись на приємних життєвих моментах, яких у цей час, як і позитивних, виявиться більш ніж достатньо.

Реклама

Овен

Слід звернути особливу увагу на стан організму — найімовірніше, він уже давно потребує очищення — до того ж як фізичного, так і морального, тому доцільно вжити необхідних заходів.

Реклама

Телець

Вирішуючи суперечки з близькими людьми, бажано застосовувати винятково вербальні методи — влаштовувати істерики та розбивати посуд не варто, адже це може перетворити незначну сварку на серйозний конфлікт.

Близнята

З дратівливістю, яку ви можете відчути цього дня, потрібно боротися будь-якими доступними вам способами — найкраще зосередитися на позитиві, якого теж не бракуватиме.

Рак

Цей день слід провести, не роблячи різких рухів: чим менше ви привертатимете до себе увагу Всесвіту, тим краще для вас — тоді час, як і має бути в такий період, мине спокійно й без конфліктів.

Лев

Не варто брати на себе чужу роботу, навіть якщо йдеться про членів сім’ї: замість подяки, на яку ви розраховуєте, ви, найімовірніше, отримаєте докори, особливо якщо щось піде не так.

Реклама

Діва

Не варто зганяти злість на тих, хто поруч, — на близьких і коханих людях: вони точно невинні у ваших проблемах, тому звинувачувати їх немає сенсу — це не принесе нічого, крім руйнування стосунків.

Терези

Не рекомендується втручатися в чужі конфлікти, навіть якщо вони стосуються когось із близьких: особливо небезпечно ставати на чийсь бік — великий ризик опинитися винним у очах усіх — так можна залишитися наодинці.

Скорпіон

Найкращий спосіб боротьби з поганим настроєм, а також з агресією, яка може стати його природним наслідком, — це робота: чим її більше, тим менше шансів роздивлятися навколо й дратуватися з будь-якого приводу.

Стрілець

У справах — насамперед домашніх — цього дня досягнуть успіху лише ті, хто, незважаючи на вихідний день, діятимуть, а не мріятимуть про те, що все владнається само собою — ніби за помахом чарівної палички.

Реклама

Козоріг

Негативні думки можна «усунути» завдяки домашнім справам: у чисто прибраній квартирі з вікнами, вимитими до повної прозорості, та без жодного пилу поганий настрій зникне ніби сам собою.

Водолій

Навіть до найнесподіваніших подій, які цілком імовірні цього дня, можна заздалегідь підготуватися: головне — весь час бути уважними, обережними та зберігати спокій, не дивуючись тому, що відбувається.

Риби

Самокритика — це добре, але цього дня не варто нею зловживати: існує велика ймовірність того, що ваша самооцінка надто сильно постраждає, що не принесе користі ані в роботі, ані — тим паче — в особистому житті.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів