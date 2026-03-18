Гороскоп на 19 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми перейдемо від негативу до позитиву

Крокус у променях сонця / © www.credits

Реклама

Єдине, від чого в цей час необхідно відмовитися, то це від активних і рішучих дій: сил для цього недостатньо, а отже, і здійснити їх не вдасться. Не варто також робити великі закупи: на превеликий жаль, вони виявляться невдалими, що змусить шкодувати про бездарно витрачені кошти.

Овен

Не варто остаточно руйнувати стосунки з близькою людиною, навіть якщо останнім часом вони, як вам здається, зайшли в глухий кут: ще не все втрачено, тож не лише можна, а й треба дати їм другий шанс.

Телець

Пораду, яка допоможе вам зорієнтуватися в життєвій — або професійній — ситуації, що склалася, дасть людина, яка давно і добре вас знає, тому варто їй зателефонувати, навіть якщо ви давно не спілкувалися.

Реклама

Близнята

Можливо, настав час помиритися з давнім другом, з яким ви — винятково з власної вини — посварилися вже доволі давно: необхідно упокорити гордоту і зізнатися, що вам його не вистачає.

Рак

Хочете ви цього чи ні, але вам доведеться ухвалити важливе рішення, яке може розвернути ваше життя на сто вісімдесят градусів, тож, перш ніж остаточно визначитися з ним, зважте всі доводи «за» і «проти».

Лев

Не варто змінювати роботу — а, можливо, і сферу своєї діяльності загалом — не переконавшись, що у вас є перспективніший і вигідніший варіант, інакше ви — на превеликий жаль — ризикуєте залишитися ні з чим.

Діва

Зустріч із людиною, яка колись була дуже дорогою представникам вашого знака, незважаючи на пов’язані з нею позитивні емоції, очікувань не виправдає — відновити стосунки вам, найімовірніше, не вдасться.

Реклама

Терези

Життєві зміни, необхідність у яких назріла вже досить давно, спочатку можуть здатися страшними, але це тільки перше — помилкове — враження: з часом з’ясується, що вони — на благо.

Скорпіон

Сюрприз, який влаштує вам хтось із близьких, повністю виправдає свою назву, тобто, виявиться настільки несподіваним, настільки і приємним, головне — не забути за нього подякувати тому, хто так для вас старався.

Стрілець

Не варто зволікати з утіленням у життя професійних або життєвих планів, які ви намітили вже досить давно, але чомусь досі не взялися за їхню реалізацію — дивіться, щоб не виявилося пізно.

Козоріг

Небажано наполягати на своїх помилках, продовжуючи ворогувати з людиною, яку ви образили: найкращий спосіб виправити ситуацію — визнати свою неправоту і почати стосунки з чистого аркуша.

Реклама

Водолій

Вам сьогодні непогано було б згадати стару мудрість про те, що найкраще — ворог хорошого: неможливо нескінченно «наводити лиск» на вже завершений проєкт — краще взятися за новий, більш перспективний.

Риби

Якщо ви давно хочете чогось домогтися від близької вам людини, просто скажіть їй про це, оскільки сама вона — з найрізноманітніших причин — може не здогадатися про те, що саме від неї вимагається.

