Гороскоп на 19 червня для всіх знаків зодіаку: день сильної негативної енергетики

Гороскоп на 19 червня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Тільки в такому разі вдасться зберегти душевний спокій, який сьогодні всім нам знадобиться як ніколи. Категорично не рекомендується з'ясовувати стосунки, втручатися у чужі конфлікти, дозволяти собі злі слова та ризиковані жарти, які можуть образити співрозмовника. Варто також дотримуватися почуття міри, відмовившись від безглуздої витрати грошей, переїдання та шкідливих звичок.

Овен

Можливо, обставини і люди будуть схиляти вас до того, щоб ви відмовилися від мети, яку поставили собі деякий час тому: піддавшись тимчасовій слабкості, ви згодом про це пошкодуєте.

Телець

Не варто з'ясовувати стосунки з близькою людиною: найімовірніше, все обмежиться взаємними докорами, що не допоможе виправити ситуацію, що склалася, а, навпаки, зажене взаємне невдоволення в глухий кут.

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Близнята

Нові знайомства, що відбулися цього дня, не принесуть нічого доброго, тому їх краще уникати під будь-яким пристойним приводом — зробити це буде не так важко, як може здатися на перший погляд.

Рак

Протягом дня представникам вашого знака не раз здаватиметься, що між вами та оточенням стоїть стіна нерозуміння, тому вирішення важливих питань краще відкласти хоча б на кілька днів.

Лев

На роботі не рекомендується брати на себе чужі обов'язки, хоч би як вас про це просили колеги чи керівництво: цілком можливо, що замість законної подяки на вас в результаті звалять свої помилки.

Діва

Приваблива пропозиція перейти на нове місце роботи або купити дорогу річ значно нижче за свою ціну, найімовірніше, виявиться з каверзою, так що не варто робити такі дії, добре їх не подумавши.

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Терези

За чужими конфліктами, навіть якщо до них причетні близькі вам люди, краще спостерігати збоку — втрутившись, ви не вирішите проблему, проте ризикуєте отримати по повній програмі одразу з двох боків.

Скорпіон

Від підписання важливих договорів та укладання серйозних угод сьогодні краще відмовитися, якщо ж такої можливості немає, уважно — і неодноразово — прочитайте текст, під яким маєте намір поставити візу.

Стрілець

Не варто спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції, і тим більше вступати з ними у відкриту конфронтацію — таке неприємне явище, як енергетичне виснаження, гарантоване вам на сто відсотків.

Козоріг

Девізом представників вашого знака на сьогоднішній день має стати почуття міри у всьому, починаючи від харчового раціону і закінчуючи емоційністю, з якою ви спілкуватиметеся з оточенням.

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Водолій

Фінансові операції замість прибутку можуть завдати збитків, тому цього дня навіть від найпростіших і найнезначніших із них — наприклад, поповнення рахунку мобільного телефона — краще відмовитись.

Риби

Сьогодні особливо важливо ретельно стежити за тим, що кажете: пам'ятайте, що «слово — не горобець», тому відіграти спровоковану вашими висловлюваннями негативну ситуацію буде важко.

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