Гороскоп на 19 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли добро і зло важко відокремити одне від одного

Бджола на квітці / © Getty Images

Тому — щоб не припуститися прикрої помилки, ставши не на той бік, важливо відмовитися від будь-яких — як гарних, так і поганих — вчинків.

Зірки рекомендують присвятити цей час спокою, спогляданню і роздумам, а вже дослухатися до їхньої думки чи ні — особиста справа кожного з нас, головне згодом не шкодувати про примущені помилки.

Овен

Гарний час для найрізноманітніших починань — від ділових проєктів до прибирання в домі: хоч би яке заняття ви вибрали, пам’ятайте, що воно буде приречене на успіх, тому не варто відкладати їх на потім.

Телець

Негативну енергію цього дня, від якої, на жаль, сховатися нікуди не вдасться, можна — і потрібно — трансформувати її на позитивну, зайнявшись чимось не тільки корисним, а й приємним — наприклад, своїм хобі.

Близнята

Депресії, яка останнім часом не дає вам подивитися на ситуацію з позитивного погляду, необхідно протиставити професійну або побутову зайнятість, яка не залишить жодної вільної хвилини.

Рак

Про те, що нервові клітини не відновлюються, важливо пам’ятати завжди, але цього дня — особливо: не переживати через речі, які неможливо змінити, — краще подивитись на них з іншого — позитивного — погляду.

Лев

Якщо ваша мета — позбутися шкідливих звичок, ваш час настав: цього дня вам вдасться це зробити без особливих складнощів — вони підуть начебто самі собою, без будь-яких зусиль і активних дій.

Діва

Не варто відмовлятися від поставленої раніше мети, навіть якщо вам здасться, що всі обставини працюють проти вас — згодом ви пошкодуєте про цей свій крок, але відіграти ситуацію назад не зможете.

Терези

Негативні емоції несподівано можуть викликати будь-які люди, включно з рідними і близькими, тому важливо виявляти терпіння і поблажливість до їхніх помилок і слабкостей, тим паче, що вони пробачають вам ваші недоліки.

Скорпіон

Сьогодні критику на свою адресу потрібно сприймати без традиційних для вас образ і роздратування: оскільки в ній буде раціональне зерно, необхідно взяти все почуте до відома і виправити свої помилки.

Стрілець

Причиною апатії, яка може наздогнати вас цього дня, буде почуття незадоволеності собою і своїми досягненнями: секрет щастя полягає в тому, щоб — хоча б на деякий час — дозволити собі бути недосконалими.

Козоріг

День, коли люди, які вас оточують, постануть перед вами у своєму істинному — без прикрас і хитрощів — вигляді, що дасть вам змогу зробити важливі — найімовірніше, негативні — висновки про подальше спілкування з ними.

Водолій

Утримайтеся від з’ясування стосунків із коханою людиною, навіть якщо вам здається, що ваші стосунки зайшли в глухий кут: поліпшити їх вам однаково не вдасться, а ось погіршити — і навіть втратити — можна буде цілком.

Риби

Навіть дуже великий і складний обсяг роботи сьогодні можна буде здійснити, якщо нікуди не поспішати і виконувати завдання планомірно і поступально, одне за одним, не відстаючи і не забігаючи далеко вперед.

