Гороскоп на 19 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо на піку активності

Гороскоп на 19 квітня / © Credits

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Сплеск найпотужнішої енергії уможливить будь-які досягнення, тому не варто втрачати час і дорогоцінний шанс зробити позитивний переворот у професії чи бізнесі, а, як наслідок, і життя. Посприяє цьому і впевненість у собі та своїх силах, яка в цей час зросте в рази: ми будемо впевнені, що нам підвладні будь-які «вершини», тож можна замахнутися на найскладніші та найтрудомісткіші процеси.

Овен

Сьогодні необхідно буде виявити якість, за яку вас зазвичай лають, — вашу фірмову впертість, без неї ви навряд чи зможете досягти своєї мети ні у професійному, ні у фінансовому, ні в особистому плані.

Телець

Показавши оточенню, що можете — на шкоду власним інтересам — робити за нього його роботу, ви недобре прислужитеся: не дивуйтеся, якщо вами почнуть користуватися з корисливими інтересами.

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Близнята

Обдурювати небажано завжди, але сьогодні — особливо: збрехавши один раз, ви потрапите до складної — а іноді й непрохідної — ситуації, з якої буде важко вибратися, вона вимагатиме від вас нової та нової брехні.

Рак

Не можна допускати несправедливість стосовно себе чи близьких вам людей, інакше у хейтерів таке ставлення може увійти у звичку, і повернути їх у колишній режим взаємин буде дуже складно.

Лев

Життєву енергію, з лишком відпущену вам цього дня зірками, небажано витрачати на з’ясування стосунків із близькими вам людьми, краще направити її на роботу — особливо пов’язану із творчістю.

Діва

Пішовши на поводі в інших людей — найімовірніше, не найдобріших — і відмовившись від мети, до усвідомлення якої йшли довго й наполегливо, ви згодом пошкодуєте про це, але буде пізно.

Терези

Вирішивши висловити свою думку, виявіть максимум поваги — як до свого співрозмовника, так і до його погляду — погодьтеся, він має повне право не тільки на неї, але й на можливість його висловити.

Скорпіон

Успішний у професійному сенсі день, протягом якого можна проводити переговори, їхнім результатом може стати перехід на нову посаду або підписання важливого фінансового договору.

Стрілець

День сприятливий для того, щоб згадати про численні таланти, якими нагородила вас природа: зайнявшись тим, до чого вас давно тягнуло, ви, можливо, знайдете не хобі, а нову професію.

Козоріг

Сьогодні будь-які проблеми професійної якості вирішуватимуться легко і без напруженості — начебто самі собою, тому можна приурочити до цього дня найскладніші та складніші завдання.

Водолій

Не варто, як би вам того не хотілося, видавати бажане за дійсне: тільки глянувши правді в очі та оцінивши реальні докази, ви зможете визначити, як відповісти на дуже важливе для вас запитання.

Риби

Якщо за попередній час ви змогли продемонструвати керівництву, що готові працювати в будь-яких — навіть найскладніших — умовах, цілком можете розраховувати на підвищення по службі.

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