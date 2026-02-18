Гороскоп на 19 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна здійснювати погані вчинки

Річка / © Credits

Не варто також реагувати на чужу агресію і можливі провокації, бажано, зрозуміло, за можливості, їх проігнорувати. Не варто братися за нові справи — на їхній успіх розраховувати не доводиться, а ось час і сили буде витрачено даремно, краще спрямувати їх на завершення розпочатих раніше проєктів.

Овен

Не бійтеся визнавати свої помилки, вважаючи, що через це вас можуть вважати слабкими і поступливими, у чому, до речі, нічого поганого немає — до того ж, оточення оцінить ваші вчинки як ознаку моральної сили.

Телець

Навіть якщо у вас з’явиться привід для сварки з кимось із близьких людей, краще перенести з’ясування стосунків на інший час, а там, можливо, вже й конфліктувати ні з ким не захочеться, що в усіх сенсах на краще.

Близнята

Поповнити запас енергії, необхідної для життя і роботи, можна буде, не запозичивши, а поділившись нею з іншими людьми: енергетичний запас подібний до колодязя — що активніше «вичерпуєш», то більше додається.

Рак

Образливість на близьку людину, яка — як вам здається — недооцінила як вас самих, так і все, що ви для неї робите, вас, потрібно заблокувати на початковій стадії, інакше вона може зруйнувати стосунки.

Лев

Здатність подивитися на давно знайому людину, яка здається вам «прочитаною книжкою», під іншим кутом зору дасть змогу змінити про неї думку на краще та налагодити стосунки, що зайшли в глухий кут.

Діва

Не варто робити добрі справи, розраховуючи на похвалу чи — тим паче! — подяку: така мотивація не приведе до добра, тож краще взагалі відмовитися від доброчинності, аніж здійснювати її напоказ.

Терези

Сьогодні зірки наполегливо рекомендують вам уникати масового скупчення людей — крім імовірності зараження якимось вірусом, це загрожує також можливістю конфлікту з важливими для вас людьми.

Скорпіон

Розумову працю сьогодні необхідно замінити фізичною — це дасть вам змогу не тільки розв’язати професійні та побутові проблеми, що накопичилися, а й, незважаючи на розпал робочого тижня, повноцінно відпочити.

Стрілець

Небажано шкодувати себе — таке почуття внесе у ваші дії деструктивний вплив і запрограмує вас на поразку, до того ж, у всіх сферах життя, краще відчувати жалість до інших, а заодно і допомагати їм.

Козоріг

Цього дня вам важливо забути про метушню і поспіх, оскільки в такому режимі ви навряд чи встигнете зробити хоча б половину запланованого — спробуйте працювати спокійно, не поспішаючи, і результат вас здивує.

Водолій

Успіх цього дня чекає тільки на тих, хто заздалегідь складе ретельний і докладний план професійних дій і буде, незважаючи на численні спокуси відволіктися, суворо і неухильно його дотримуватися.

Риби

На дратівливість, яка може виходити сьогодні навіть від найдоброзичливіших і врівноважених людей, необхідно реагувати спокійно, інакше дрібна сварка перетвориться на серйозний конфлікт.

