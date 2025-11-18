- Дата публікації
Астрологія
1644
3 хв
Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли наша психіка буде беззахисною й ослабленою
День, коли нам важко опиратися активним силам зла — наша психіка надто беззахисна й ослаблена.
Важливо бути готовими до атаки різного роду токсичних людей, насамперед — енергетичних вампірів, які не проти підживитися чужою енергією. Щоб уникнути таких зустрічей, краще в цей час не виходити з дому. Якщо ж вони є серед друзів і знайомих, спілкування з ними бажано звести до мінімуму.
Овен
Цього дня небажано спілкуватися з незнайомими людьми: результатом може стати неприємна — і така, що може призвести до негативних наслідків — ситуація, тому краще оминати таких людей десятою дорогою.
Телець
Втома, яку ви відчуєте цього дня, на щастя, не є симптомом нездужання — найімовірніше, останнім часом ви надто багато працювали, тож тепер настав час гарно відпочити.
Близнята
Відповідати злом на зло небажано будь-якого дня, а сьогодні це особливо важливо: зірки не стануть розбиратися, хто перший затіяв сварку, і пошлють бумеранг недобрих дій і слів тому, від кого вони виходять.
Рак
Не варто звертати увагу на зауваження, які можуть зробити цього дня люди навколо, включно з близькими: найімовірніше, вони свідчитимуть не про ваші, а про їхні власні проблеми.
Лев
Найкраще, що ви можете зробити, втрутившись у чужий конфлікт — це піднятися над «сутичкою» і спробувати за допомогою свого авторитету помирити ворожі сторони, не надаючи водночас перевагу жодній з них.
Діва
Сьогодні не варто зайвий раз потрапляти на очі начальству: перебуваючи не в найкращому настрої, воно не лише не стане вирішувати важливе для вас — фінансове — питання, а й знайде привід прискіпатися до вашої роботи.
Терези
Зірки рекомендують вам не допускати марнотратництва й нерозважливості: на щастя, у фінансовому плані у вас усе гаразд, але частка розумної економії все ж не завадить — непогано було б відкласти частину грошей про запас.
Скорпіон
Щоб уникнути сварок, які можливі цього дня, спілкування з людьми навколо потрібно скоротити до необхідного мінімуму, хоча ставати відлюдником теж не варто — особливо важливі зустрічі можна не скасовувати.
Стрілець
Уміння стримувати емоції — не найсильніший ваш бік, але сьогодні бажано попрактикуватися в цій навичці: постарайтеся не реагувати на недружні випади, з якими, можливо, доведеться зіткнутися.
Козоріг
Не допускайте панібратства у взаєминах із малознайомими людьми — вони можуть вирішити, що ви легкодоступна й невибаглива людина, а отже, можна підштовхувати вас до дій, які необхідні їм.
Водолій
Час не підходить для рішучих дій ні в професійному, ні — особливо! — в особистому житті, тому братися до реалізації нових проєктів і відповідати на пропозицію руки й серця сьогодні не варто.
Риби
Покращити настрій сьогодні допоможуть улюблені заняття: відчувши перші симптоми нудьги, вмикайте улюблений серіал, беріть новий детективний роман або діставайте спиці й нові мотки вовни.
