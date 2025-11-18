Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли наша психіка буде беззахисною й ослабленою

Гороскоп на 19 листопада / © Associated Press

Важливо бути готовими до атаки різного роду токсичних людей, насамперед — енергетичних вампірів, які не проти підживитися чужою енергією. Щоб уникнути таких зустрічей, краще в цей час не виходити з дому. Якщо ж вони є серед друзів і знайомих, спілкування з ними бажано звести до мінімуму.

Овен

Цього дня небажано спілкуватися з незнайомими людьми: результатом може стати неприємна — і така, що може призвести до негативних наслідків — ситуація, тому краще оминати таких людей десятою дорогою.

Телець

Втома, яку ви відчуєте цього дня, на щастя, не є симптомом нездужання — найімовірніше, останнім часом ви надто багато працювали, тож тепер настав час гарно відпочити.

Близнята

Відповідати злом на зло небажано будь-якого дня, а сьогодні це особливо важливо: зірки не стануть розбиратися, хто перший затіяв сварку, і пошлють бумеранг недобрих дій і слів тому, від кого вони виходять.

Рак

Не варто звертати увагу на зауваження, які можуть зробити цього дня люди навколо, включно з близькими: найімовірніше, вони свідчитимуть не про ваші, а про їхні власні проблеми.

Лев

Найкраще, що ви можете зробити, втрутившись у чужий конфлікт — це піднятися над «сутичкою» і спробувати за допомогою свого авторитету помирити ворожі сторони, не надаючи водночас перевагу жодній з них.

Діва

Сьогодні не варто зайвий раз потрапляти на очі начальству: перебуваючи не в найкращому настрої, воно не лише не стане вирішувати важливе для вас — фінансове — питання, а й знайде привід прискіпатися до вашої роботи.

Терези

Зірки рекомендують вам не допускати марнотратництва й нерозважливості: на щастя, у фінансовому плані у вас усе гаразд, але частка розумної економії все ж не завадить — непогано було б відкласти частину грошей про запас.

Скорпіон

Щоб уникнути сварок, які можливі цього дня, спілкування з людьми навколо потрібно скоротити до необхідного мінімуму, хоча ставати відлюдником теж не варто — особливо важливі зустрічі можна не скасовувати.

Стрілець

Уміння стримувати емоції — не найсильніший ваш бік, але сьогодні бажано попрактикуватися в цій навичці: постарайтеся не реагувати на недружні випади, з якими, можливо, доведеться зіткнутися.

Козоріг

Не допускайте панібратства у взаєминах із малознайомими людьми — вони можуть вирішити, що ви легкодоступна й невибаглива людина, а отже, можна підштовхувати вас до дій, які необхідні їм.

Водолій

Час не підходить для рішучих дій ні в професійному, ні — особливо! — в особистому житті, тому братися до реалізації нових проєктів і відповідати на пропозицію руки й серця сьогодні не варто.

Риби

Покращити настрій сьогодні допоможуть улюблені заняття: відчувши перші симптоми нудьги, вмикайте улюблений серіал, беріть новий детективний роман або діставайте спиці й нові мотки вовни.

