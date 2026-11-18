Осіння погода / © Credits

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Не варто витрачати сили та енергію на вирішення дрібних завдань, як-от побутові клопоти, від яких рекомендується відмовитися — вони лише відволікатимуть від основного завдання професійного характеру.

Не варто також розпоряджатися великими сумами грошей — надто високий ризик настільки ж великих втрат, зате можна займатися дрібними фінансовими операціями.

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Овен

Не варто відповідати агресією на агресію, з якою сьогодні можна зіткнутися: серйозний скандал навряд чи входить у ваші плани, тож намагайтеся заспокоїти ситуацію, проігнорувавши чужу ворожість.

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Телець

Сьогодні в жодному разі не можна ухилятися від запланованої роботи — існує висока ймовірність серйозного відставання від активніших колег, які скористаються вашою слабкістю та перевершать вас за результатами.

Близнята

Енергію, отриману сьогодні представниками знака від зірок, необхідно спрямувати на професійні досягнення, а не на емоційні сплески — не варто марнувати час і сили намарно.

Рак

Представникам знака — єдиним у всьому зодіаку — не варто братися до нових справ. Навіть якщо терміни тиснутимуть, спробуйте відкласти «старт» хоча б на добу, інакше вони навряд чи будуть успішними.

Лев

Важливо відмовитися від поспіху — причому як у професійному, так і в особистому плані, інакше все може розвиватися зовсім не за тим — позитивним — сценарієм, на який ви від початку розраховуєте.

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Діва

Будь-які професійні справи бажано відкласти, а час, що звільнився внаслідок цього, присвятити близьким людям: друзям, маленьким дітям або літнім родичам — останні особливо цього потребують.

Терези

Цілком можливо, що робота над проєктом, яким ви зараз займаєтеся, на одному з поворотів пішла не в тому напрямку, який вам зараз потрібен: щоб уникнути помилок, необхідно зупинитися і повернутися до вихідної точки.

Скорпіон

Сьогодні встигнути все зможуть лише ті з вас, хто чергуватиме роботу з відпочинком: надмірне напруження призведе до того, що сили почнуть вичерпуватися і через це доведеться відмовитися від значної кількості планів.

Стрілець

Для вас день пролетить дуже швидко, і це свідчить про те, що серйозних проблем на цей час зірки для вас не підготували, а отже, можна присвятити значну частину часу не лише роботі, а й собі, зайнявшись приємною справою.

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Козоріг

Важливо звернути увагу на знаки, які цього дня можуть надсилати вам зірки: навіть випадково почуті на вулиці чи по радіо в машині слова можуть підказати вам, як вчинити в тій чи іншій ситуації.

Водолій

Чим би ви сьогодні не займалися, головне — не сумніватися у правильності своїх дій: низька самооцінка ще нікому не допомагала досягти бажаної мети, тож дуже важливо вірити у власні сили та не звертати уваги на перешкоди.

Риби

Не варто без особливої потреби потрапляти на очі керівництву — воно може згадати, що ви досі не виконали доручене завдання, і звинуватити вас у всіх смертних гріхах, а заодно й позбавити премії.

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