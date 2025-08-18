Гороскоп на 19 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно утриматися від з'ясування стосунків

Гороскоп на 19 серпня

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Важливо максимально утримуватися від з’ясування стосунків з іншими людьми: користі від цього однаково не буде, а перетворити друзів на ворогів, що цілком можливо цього дня, — не найкращий результат. Закупи цього дня, найімовірніше, виявляться невдалими, тож від походу по магазинах краще відмовитися.

Овен

Навіть якщо день випадає на відпустку, для відпочинку він підходить тільки в тому разі, якщо буде активним: безцільне лежання на дивані вдома або в гамаку на дачі користі ні здоров’ю, ні стану духу не принесе.

Телець

День, коли ініціатива може виявитися караною і викликати негативну реакцію керівництва, тому працювати потрібно спокійно і неквапливо, не намагаючись виділитися із загальної маси співробітників.

Близнята

Протягом дня важливо зосередитися на одному професійному напрямі й займатися тільки ним: розпорошуючи свої сили на кілька завдань одразу, ви ризикуєте в результаті не виконати жодного з них.

Рак

Енергію, яка переповнюватиме вас від самого ранку, необхідно витрачати економно, у разі марнотратства ви дуже швидко «видихнетеся» і не зможете зробити все, що запланували.

Лев

Зважаючи на можливість непередбачуваних — і не завжди приємних — ситуацій, від будь-яких поїздок — чи то подорожі, чи то відрядження, краще відмовитися: не станеться нічого страшного, якщо ви перенесете їх на кілька днів.

Діва

Представникам вашого знака не рекомендується ухвалювати серйозні — особливо перспективні — рішення: через неможливість об’єктивно оцінити всі фактори «за» і «проти» вони можуть виявитися помилковими.

Терези

Необхідно максимально обмежити спілкування з близькою людиною, інакше сварка, що виникла через дурниці, може надовго засмутити ваші з нею стосунки, до чого ви, звісно ж, не прагнете.

Скорпіон

Не варто реагувати на двозначні й ризиковані жарти, які можуть відпускати в цей день оточення, це не більше ніж провокації, розраховані на вашу різку й негативну емоційну реакцію.

Стрілець

Незважаючи на початок робочого тижня, мінімум часу сьогодні потрібно приділяти роботі, яка успіхом, на жаль, не увінчається, максимум — сім’ї та дому: добре б зайнятися домашнім господарством, поспілкуватися з дітьми.

Козоріг

Незважаючи на непереборну тягу до марнотратства, яка може здолати представників вашого — ощадливого — знака цього дня, до грошей краще ставитися дбайливо — великий ризик серйозно вибитися з бюджету.

Водолій

Зірки не рекомендують вам укладати довгострокові угоди і підписувати серйозні перспективні договори — і ті, і інші можуть виявитися далеко не такими вигідними, як здасться вам на перший погляд.

Риби

Не варто різко реагувати на нетактовні заяви родичів, особливо старшого віку — найімовірніше, їх буде сказано без злого наміру і будь-якої задньої думки — це просто необдумана дурість.

