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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
391
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 19 серпня для всіх знаків зодіаку: день роботи над помилками

День, коли дуже важливо — і необхідно — проаналізувати свої помилки та зробити важливі висновки на майбутнє.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Малина

Малина

Проте, яку б мету ми сьогодні перед собою не поставили, не варто форсувати події — будь-які завдання слід виконувати спокійно, не поспішаючи.

Лише в такому разі можна буде досягти бажаного результату, тоді як у поспіху неминуче доведеться припуститися безлічі помилок, які згодом доведеться виправляти. Потрібно взяти таймаут, під час якого тверезо оцінити свої можливості та ресурси, а потім визначитися з подальшими діями.

Овен

Цей день — або хоча б його другу половину — рекомендується присвятити собі, зайнявшись справою, яка приносить представникам вашого знака справжнє задоволення — звісно, у кожного з вас це буде щось своє.

Телець

Запальність, притаманну представникам цього знака, слід завжди стримувати, але сьогодні це особливо важливо: вона може підштовхнути вас до сварки з близькою людиною, а впертість не дозволить визнати свою провину та перепросити.

Близнята

З категоричним небажанням працювати можна буде боротися лише одним способом: якомога швидше виконати все, що ви запланували на цей день, а решту часу присвятити бездіяльності, на яку ви заслужили.

Рак

Цей день сприятливий для серйозних життєвих змін: можна влаштовуватися на нову роботу та розлучатися — або, навпаки, об’єднуватися — з коханою людиною, що супроводжується відповідною зміною місця проживання.

Лев

Рекомендується хоча б один — цей — день не думати про роботу: усіх справ, як відомо, однаково не переробиш, а здоров’я у вас одне, тому потрібно — незважаючи на розпал робочого тижня — присвятити час відпочинку.

Діва

Цього дня — втім, як і будь-якого іншого — не варто сваритися з оточенням, навіть якщо вам вдасться одразу ж помиритися з тим, кого ви образите, у нього однаково залишиться неприємний осад.

Терези

Цей день сприятливий для кардинальних життєвих змін — варто зробити те, до чого ви давно прагнули, але з якихось причин не наважувалися здійснити: наприклад, переїхати до іншого міста чи країни.

Скорпіон

Спілкуючись із оточенням, потрібно ретельно стежити за своїми словами: якщо відчуєте, що хочете сказати щось уїдливе, переведіть сарказм у жартівливу площину — так вам вдасться зберегти добрі стосунки з людьми.

Стрілець

Тим із вас, хто цього дня хоче встигнути багато зробити на роботі чи вдома, бажано скласти детальний план дій: дотримуючись його, ви зможете легко й швидко виконати будь-які завдання дня, хай їх буде скільки завгодно.

Козоріг

Не варто покладати особливих сподівань на професійні досягнення цього дня — через розслабленість, яка — як на зло — буде вам притаманна в цей час, навряд чи вдасться зробити щось серйозне, тож краще присвятити час відпочинку.

Водолій

Не варто перейматися через неприємності професійного та побутового характеру — не мине й доби, як ви спокійно про них забудете, а витрачені нервові клітини, як відомо, відновити не вдасться.

Риби

Цей день категорично не підходить для ухвалення серйозних рішень: якщо ви помилитеся — а ймовірність цього досить висока — уникнути неприємних наслідків не вдасться, тож краще відкласти цей процес на кілька днів.

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