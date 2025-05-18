Гороскоп на 19 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли все таємне стає явним

Гороскоп на 19 травня / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Час також сприятливий як для навчання — засвоювати нові знання ніколи не пізно, — так і для передавання накопиченого професійного й життєвого досвіду: можна читати лекції, вести семінари, а також давати поради, до яких співрозмовник поставиться з великою увагою і розумінням.

Також у цей час ми нічого не зможемо приховати від свого оточення, тому зустрічатися і спілкуватися потрібно лише з тими, від кого нам нічого приховувати.

Овен

Є сенс записатися на курси, тренінг чи семінар — навчання дозволить підвищити свою професійну кваліфікацію, а нові знання і навички знадобляться вам у роботі найближчим часом.

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Телець

Розв’язати важливе професійне питання допоможуть знання, отримані вами в минулому — в інституті й навіть у школі: вам здавалося, що ви їх успішно забули, та в потрібний момент ви зрозумієте, що чудово все пам’ятаєте.

Близнята

Займаючись однією — найважливішою — справою, намагайтеся не перемикати увагу на другу і, тим більше, на третю, інакше вийде, як у прислів’ї про двох зайців: жодну роботу вам не вдасться довести до кінця.

Рак

У професійній діяльності необхідно рухатися поступально — від простого до складного: не варто одразу братися до вирішення серйозних питань — їх потрібно розпочати після виконання менш значущих завдань.

Лев

Доведеться зайнятися тим, що суперечить вашій широкій і діяльній натурі, — довести до пуття занедбані раніше справи: поки ви не організуєте робочий процес і не доведете їх до розуму, про нові проєкти доведеться забути.

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Діва

День сприятливий для справ, які ви постійно відкладали на потім — наприклад, можна навести лад у документах, позбувшись паперів, термін дії яких закінчився — простіше кажучи, мотлоху.

Терези

Не можна недооцінювати інформацію, яка стане вам відома в цей час — вона не лише допоможе розібратися в ситуації, яка склалася у вашому житті, а й підкаже, як правильно — і з вигодою для себе — її вирішити.

Скорпіон

Протягом дня вам доведеться займатися не так вирішенням власних питань, як проблемами інших людей — намагайтеся не відмовити їм у допомозі, оскільки самі вони, на жаль, не впораються зі своїми проблемами.

Стрілець

Дізнавшись про таємницю, яку людина розповість вам у пориві відвертості, спробуйте одразу забути про неї, щоб навіть випадково не проговоритися — ви можете завдати цій людині серйозної моральної травми.

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Козоріг

Знайти відповідь на важливе для вас питання виявиться простіше, ніж ви думаєте: як за помахом чарівної палички, співрозмовники заводитимуть розмову на тему, яка вас цікавить, а сайти, які ви відкриватимете, міститимуть потрібний контент.

Водолій

Цього дня ви легко зможете зрозуміти, хто з людей навколо каже вам правду, а хто з якоїсь причини обманює: в останньому випадку людину обов’язково щось видасть — наприклад, верткі очі.

Риби

Намагайтеся обмежити спілкування з хитрими й корисливими людьми — за допомогою різноманітних маніпуляцій вони можуть випитати у вас секрети, якими ви наразі ні з ким не готові ділитися.

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