ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли таємне стане явним

День, коли таємне стає явним, а містичні події отримують цілком реальне, земне пояснення.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 19 вересня

Гороскоп на 19 вересня / © Associated Press

У всьому, що стосується справ — як професійних, так і домашніх, — на перший план краще вивести ділові та бізнес-питання — саме в них вдасться досягти серйозних результатів, а ось побутовими клопотами цього дня можна і знехтувати — час їх вирішення, схоже, ще не настав.

Овен

Не рекомендується підписувати серйозні договори та укладати важливі ділові угоди, а ось розв’язання фінансових питань будь-якого масштабу обіцяє бути успішним, особливо — з розрахунком на перспективу.

Телець

Проведена цього дня «робота над помилками» — точніше, аналіз причин колишніх прорахунків та їхніх негативних наслідків — дасть змогу значно підвищити свою успішність — як зараз, так і в найближчому майбутньому.

Близнята

У професійному плані не варто братися до всіх справ одразу — необхідно визначитися з пріоритетами, поставивши на перше місце ті, які най цей час найважливіші, а решту залишити на потім.

Рак

Оскільки енергетика може чинити негативний вплив на психіку, рекомендується в усьому шукати позитивні моменти — зрештою, не буває поганого, що б у підсумку не обернулося на хороше.

Лев

Успіху на роботі цього дня досягти не вдасться, тому можна — і потрібно! — взяти відгул та провести час із користю для фізичного й морального здоров’я: зайнятися спортом, сходити до музею або просто погуляти в парку.

Діва

Настав час викреслити з життя людей, які намагаються заподіяти вам зло — вони видадуть себе прагненням спровокувати конфлікт за вашої участі, тож ви легко зрозумієте, з ким не варто спілкуватися.

Терези

День буде вдалим лише для тих, хто зможе чергувати режим праці й відпочинку — загнавши себе на роботі, ви навряд чи зможете розраховувати на хоча б якісь пристойні результати, та й самопочуття буде не найкращим.

Скорпіон

Давати волю емоціям небажано завжди, а сьогодні — особливо: вони не доведуть вас до добра; знизити рівень дратівливості допоможуть зустрічі з приємними людьми — передусім друзями, і прогулянки на свіжому повітрі.

Стрілець

Необхідно звернути увагу на численні знаки, за допомогою яких доля даватиме підказки про те, як поводитися в ситуації, що склалася, головне — правильно їх розшифрувати, зробивши слушні висновки.

Козоріг

Не варто витрачати час на дрібниці, які, забравши ваші час та увагу, нічого не дадуть натомість — краще зосередитися на великому й серйозному проєкті, який обіцяє вагомі кар’єрні та фінансові дивіденди.

Водолій

Час для втілення в життя професійних планів ще не настав, а ось зайнятися їхнім складанням — із розрахунком як на найближче, так і на віддалене майбутнє — не лише можна, а й потрібно.

Риби

День добре підходить для спілкування з близькими та рідними людьми, особливо тими з них, хто потребує допомоги й підтримки — дітьми та родичами літнього віку: небажано ігнорувати їхні потреби.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie