Гороскоп на 2–3 листопада для всіх знаків зодіаку: дні, коли слід відмовитися від старого порядку речей

Осінній пейзаж / © Associated Press

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Зараз сприятливий час для того, щоб відмовитися від старого, від колишнього порядку речей, на зміну якому — після прибирання «ділянки» — дуже швидко прийде щось нове — житло, робота, стосунки.

Цей день сприятливий для будь-яких нових справ, а насамперед — для ремонту та будівництва.

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Овен

Вдалий час для втілення в життя будь-якого — навіть найскладнішого та найтрудомісткішого — професійного проєкту: потрібно якомога швидше й активніше взятися за його реалізацію, поки ваш ентузіазм не вичерпався.

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Телець

Для тих, хто давно збирався розпочати ремонт у будинку, але не знав, з чого почати, зірки мають гарну новину: їхній час настав — ремонт почнеться легко і завершиться, не перетворившись на стихійне лихо.

Близнята

Представникам цього знака, які досі не знайшли свою другу половинку, варто придивитися до представників протилежної статі з оточення: саме цими днями може відбутися доленосна зустріч.

Рак

Ухвалюючи важливе життєве рішення, необхідно порадитися з людьми, яким ви довіряєте: оскільки вони не мають особистої зацікавленості, зможуть поглянути на ситуацію об’єктивно.

Лев

Фінансові операції слід здійснювати лише в тому разі, якщо їхні ризики та наслідки ретельно прораховані, в іншому разі краще відкласти їх на деякий час — більш сприятливий для них.

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Діва

Перш ніж стати до реалізації нового — важливого й серйозного — проєкту, наведіть лад у попередніх справах, інакше невирішені питання будуть наполегливо тягнути вас назад і не дадуть зосередитися на перспективах.

Терези

Зірки радять «лікувати» втому, що накопичилася у вас останнім часом, заняттями творчістю та — за будь-якої погоди — прогулянками на свіжому повітрі — це допоможе вам переключитися з негативу на позитив.

Скорпіон

Не варто демонструвати своє — скажемо прямо, досить специфічне — почуття гумору близьким людям: оскільки вони щиро ставляться до вас, вони можуть серйозно образитися, і ви втратите їхню прихильність.

Стрілець

Красномовність і переконливість, які вам будуть властиві в цей час, допоможуть вам перетягти на свій бік будь-якого співрозмовника — навіть найнепоступливішого, який досі не хотів вас слухати.

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Козоріг

Не придушуйте в собі емоції, пов’язані з конфліктом із близькою людиною: при перших же ознаках сварки спокійно запропонуйте їй обговорити ситуацію, що склалася, — виговорившись, вона припинить на вас сердитися.

Водолій

Цими днями важливо звертати увагу на будь-які — навіть найнезначніші — сигнали, які може надсилати вам організм: так вам вдасться виявити захворювання на ранній стадії його розвитку та вчасно його вилікувати.

Риби

Навіть якщо у вас є законні підстави помститися людині, яка вас образила, не варто витрачати на це — загалом, марне — заняття час і сили: їх можна й потрібно витратити на щось набагато корисніше.

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