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- Астрологія
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Гороскоп на 2 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна брехати
День, коли під забороною перебуває брехня: вона дуже швидко виявиться, а стосунки з людиною, якій ми її «згодували», зруйнуються.
Загалом у цей час приховане швидко стане очевидним, тому можуть відкритися будь-які таємниці й секрети — користуватися такими знаннями можна лише з благою метою, шкодити комусь з їхньою допомогою категорично заборонено.
Також небажано щось приховувати від близьких людей — у найнесподіваніший момент усе вийде назовні, поставивши нас у незручне становище.
Овен
Цього дня, як кажуть у таких випадках, доведеться «пожинати» те, що «посіяли»: будьте добрими до людей навколо вас, і вони обов’язково віддячать вам тим самим, тож — відповідно — навпаки.
Телець
Небажано давати обіцянки, які ви, найімовірніше, не зможете виконати: спочатку тверезо та реально зважте свої можливості і лише потім погоджуйтеся, щоб не кидати слів на вітер.
Близнята
Представникам вашого знака варто пам’ятати про те, що «слово — срібло, а мовчання — золото»: що менше ви говоритимете, то краще, інакше сказане зопалу чи невлад слово може серйозно ускладнити життя.
Рак
За найменшої можливості виявити себе в очах колег і — особливо! — безпосереднього керівництва з кращого боку, зробіть це: авторитет у професійній сфері ще ніхто не скасовував.
Лев
Гарний день для переходу на нову роботу: співбесіда виявиться вдалою — вам вдасться справити на потенційних роботодавців приємне враження, тому посада, найімовірніше, стане вашою.
Діва
Відпущене вам сьогодні зірками та природою красномовство потрібно використовувати для того, щоб переконати у своїй правоті тих, від кого тією чи іншою мірою залежить ваш добробут — наприклад, свого начальника.
Терези
Важливі справи потрібно запланувати на першу половину дня — пообіді активність різко піде на спад, тому займатися в цей час варто лише тим, що не вимагатиме великої кількості сил та енергії.
Скорпіон
Вкрай продуктивний день, протягом якого — звісно, в разі правильного планування — представникам вашого знака вдасться зробити таку кількість справ, на яку раніше пішов тиждень.
Стрілець
Сьогодні вдалими виявляться будь-які переговори — як ділового, так і особистого характеру, тому якщо вам необхідно досягти з кимось важливої домовленості, призначайте зустріч саме на сьогоднішній день.
Козоріг
Для вас дуже важливо відмовитися від негативних висловлювань на адресу людей у вашому оточенні: злі слова повернуться до вас бумерангом, тому бажайте хорошого навіть тим, хто не має до вас добрих почуттів.
Водолій
Цього дня можна оформлювати важливі папери та ходити начальницькими кабінетами — їхні господарі будуть налаштовані доброзичливо, захочуть зробити для вас щось хороше — і вам вдасться вирішити всі важливі для вас питання.
Риби
Зробити день — і події, що відбуваються в цей час — позитивним допоможе відповідне мислення, яке ще ніхто не скасовував, тож намагайтеся максимально доброзичливо дивитися на життя.