Гороскоп на 2 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли діятиме закон бумеранга

У зв’язку з цим у будь-який час, але насамперед — сьогодні, важливо робити якнайбільше добра і зовсім не робити — у всякому разі, свідомо — зла.

Так само дуже важливо не брати близько до серця і не впускати в себе чуже недоброзичливе ставлення — «відштовхнувшись» від нас, воно повернеться до тих, хто відправив його у ваш бік.

Овен

Необхідно користуватися будь-якою можливістю зробити добро людям, які вас оточують, благо нинішній день цьому сприяє: сьогодні вам — як ніколи! — легко знайти тих, кому особливо сильно потрібна допомога.

Телець

Навіть одне необережне слово може стати причиною сварки з близькою людиною, тому важливо контролювати своє мовлення, а ще краще — менше говорити і більше робити — такий підхід у пріоритеті завжди.

Близнята

Не дозволяйте непорядним людям користуватися вашою добротою і безвідмовністю, інакше на них доведеться витратити весь час і всі сили, які призначені для тих, кого ви любите і з ким дружите.

Рак

Протистояти бажанню критикувати себе за помилки себе буде важко, але важливо, інакше воно може «з’їсти» енергетику, необхідну для життя і творчості, якою захочеться зайнятися цього дня.

Лев

Розпочинаючи якусь нову справу, необхідно розраховувати на тривалу перспективу: швидких результатів із найрізноманітніших причин отримати не вдасться, зате згодом вони перевершать усі найсміливіші сподівання.

Діва

Від близьких людей, як не дивно це прозвучить, сьогодні краще триматися подалі — за ближчого спілкування може з’явитися багато приводів для сварок, а це сьогодні небажано.

Терези

День сприятливий для того, щоб обнулити і залишити в минулому всі обставини, які існують нині, і почати життя з чистого аркуша — зірки подбають про те, щоб воно склалося саме так, як вам хочеться.

Скорпіон

Можна — і потрібно — миритися з людьми, з якими життя з якихось причин розвело вас у різні боки: сьогодні вони будуть готові піти вам назустріч і забути всі образи, тож користуйтеся щасливим шансом.

Стрілець

Необхідно проявити великодушність щодо людей, які можуть образити вас: закиди, які ви можете почути на свою адресу, мають безпосередній стосунок не до вас, а до їхніх власних проблем.

Козоріг

Займаючись добрими справами, не чекайте на відповідну подяку, інакше загубиться сам сенс доброчинності, а в результаті виникне запитання: а навіщо тоді взагалі робити добро за гроші чи інші бонуси.

Водолій

Найкращим відпочинком для вас сьогодні стане не неробство, а зміна занять — просто лежачи на дивані, не вдасться повноцінно відновити сили, тоді як приємне заняття наповнить вас енергією, якої так бракує.

Риби

День, незважаючи на його будній статус, сприятливий для спілкування з коханими, рідними людьми і близькими друзями: це дасть змогу чудово провести час і створити гарний настрій на кілька днів наперед.

