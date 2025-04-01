Гороскоп на 2 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна здійснювати спонтанні вчинки

Гороскоп на 2 квітня / © gettyimages.com

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Зате, добре підготувавшись, не тільки можна, а й потрібно докорінно змінювати своє життя на краще: у зроблених сьогодні кроків — навіть якщо вони здаються незначними — блискучі перспективи, тож не варто зволікати. Також цього дня часто складаються умови для того, щоби помститися людям, які чимось образили вас, ось тільки зірки не радять цього робити: не варто множити зло, краще дочекатися, поки кривднику відплатить саме життя.

Овен

Необхідно дотримуватися максимальної обережності, вибираючи продукти для харчового раціону — через імовірність харчового отруєння під особливою забороною перебувають продукти з терміном придатності, що закінчується.

Телець

Необхідно налагодити стосунки з друзями чи близькими, з якими ви перебуваєте у сварці, — якщо не зробити цього сьогодні, конфлікт піде на повторне коло і вирішити його буде непросто.

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Близнята

На роботі не варто братися за кілька справ одразу, оскільки в такому разі жодну з них не вдасться довести до логічного фіналу, краще вибрати одне — пріоритетне — завдання і діяти саме в цьому напрямку.

Рак

Якщо в попередні — емоційно нестабільні дні — ви примудрилися когось образити, сьогодні найкращий час для того, щоб визнати свою помилку і перепросити, якщо ж образили вас, від душі вибачте кривдника.

Лев

Позбутися сумних, але водночас нав’язливих думок можна буде, відвідавши… перукарню: зовнішні маніпуляції з волоссям найнесподіванішим способом упорядкують внутрішній зміст.

Діва

Не найкращий день для творчості: будь-який креатив сьогодні кульгатиме на обидві ноги, так що не варто братися на такі заняття, навіть якщо ви займаєтеся ними не на професійному, а на аматорському рівні.

Терези

Представники вашого знака, які думають про можливі професійні чи життєві зміни, можуть отримати важливу підказку, яку дадуть їм зірки — не варто її ігнорувати.

Скорпіон

Інтриги колег-недоброзичливців, які у вас — як і у всіх — виникають, не можна сприймати занадто емоційно, але й ігнорувати не слід: на цьому етапі потрібно все помічати і запам’ятовувати.

Стрілець

Як би ви не потребували слушної поради, не звертайтеся за нею до малознайомої людини: не будучи посвяченою у всі нюанси вашої ситуації, вона навряд чи зможе допомогти вам ухвалити рішення.

Козоріг

Навіть відчуваючи певну професійну втому, намагайтеся не розслаблятися — саме сьогодні важливо не зупинятися на пів дорозі, а продовжувати працювати, інакше важливий проєкт завершити не вдасться.

Водолій

Будь-яку недружність з вашого боку до інших людей космічні енергії одразу перенаправлять проти вас самих, тому десять разів подумайте, чи варто вам бажати комусь зла.

Риби

Один із найкращих днів для романтичних побачень, оскільки вони не лише минуть на належному рівні, а й дозволять досягти важливої мети — наприклад, отримати довгоочікувану пропозицію руки та серця.

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