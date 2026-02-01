Гороскоп на 2 лютого для всіх знаків зодіаку: день абсолютної світової гармонії

Червоні ягоди на засніженому дереві / © www.credits

Зірки закликають щонайменше прибрати своє житло, звільнивши його від сміття — і від побутових відходів, і від більше непотрібних нам речей, а щонайбільше — очистити від негативу свою душу.

Час також підходить для примирення і відновлення добрих взаємин з друзями, коханими та рідними людьми.

Овен

День, незважаючи на початок робочого тижня, несприятливий для переговорів з діловими партнерами — порозуміння з об’єктивних причин однаково домогтися не вдасться, лише даремно витратите час і сили.

Телець

Нинішній день, незважаючи на його будній статус, зірки рекомендують присвятити відпочинку — як активному, так і пасивному: бажано відкласти роботу хоча б на день, реальної користі від неї сьогодні однаково не буде.

Близнята

Сьогодні є сенс згадати про те, що не хлібом єдиним — точніше, не лише роботою — живе людина: чому б не звернути увагу на свій внутрішній стан, попіклувавшись про душевний комфорт і гармонію.

Рак

Секрет успіху — виконувати робочий план, складений на нинішній день, методично й поступально: «перестрибувати» через кілька справ одразу, а потім мимоволі повертатися назад — найкращий спосіб їх завалити.

Лев

Сьогодні важливо уникати навіть мінімального ризику, оскільки він несподівано може призвести до серйозних проблем: необхідно йти второваними стежками та понад усе цінувати стабільність.

Діва

Вирушаючи на закупи, пам’ятайте про частку розумної економії: звісно, не варто вмикати режим скнари та тремтіти над кожною витраченою копійкою, але й тринькати гроші праворуч і ліворуч теж небажано.

Терези

Зірки настійно рекомендують вам бути вкрай обережними у висловлюваннях — існує високий ризик ненароком вибовкати таємницю, яка за жодних умов не має стати надбанням сторонніх людей.

Скорпіон

Не варто демонструвати людям навколо свою зверхність, навіть якщо для неї є всі підстави — навряд чи вони будуть у захваті від такої лінії поведінки, це радше налаштує їх проти вас.

Стрілець

Очистити свою енергетику, позбавивши її від накопиченого негативу, можна, наприклад, відвідавши оперний театр або концерт класичної музики, що в наш непростий час — реальний спосіб налаштуватися на позитивну хвилю.

Козоріг

Гарний день для поїздок будь-якого спрямування і тривалості — але переважно рекомендується вирушати у відрядження, обставини протягом яких складатимуться сприятливо.

Водолій

Відповідь на серйозне життєве або професійне питання дасть інтуїція, головне — вчасно до неї дослухатися, а не висувати на перший план доводи розуму, який сьогодні, на жаль, виявиться не на висоті.

Риби

Дуже важливо зберігати душевну рівновагу, не допускаючи зла ні в чому — ні в думках, ні в словах, ні, тим паче, в діях: не варто перевіряти на собі, наскільки швидко й ефективно діє закон бумеранга.

