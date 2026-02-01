ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
578
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 2 лютого для всіх знаків зодіаку: день абсолютної світової гармонії

День абсолютної світової гармонії, коли Всесвіт вітає спокій, порядок і тишу — у всіх її сенсах.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Червоні ягоди на засніженому дереві

Червоні ягоди на засніженому дереві / © www.credits

Зірки закликають щонайменше прибрати своє житло, звільнивши його від сміття — і від побутових відходів, і від більше непотрібних нам речей, а щонайбільше — очистити від негативу свою душу.

Час також підходить для примирення і відновлення добрих взаємин з друзями, коханими та рідними людьми.

Овен

День, незважаючи на початок робочого тижня, несприятливий для переговорів з діловими партнерами — порозуміння з об’єктивних причин однаково домогтися не вдасться, лише даремно витратите час і сили.

Телець

Нинішній день, незважаючи на його будній статус, зірки рекомендують присвятити відпочинку — як активному, так і пасивному: бажано відкласти роботу хоча б на день, реальної користі від неї сьогодні однаково не буде.

Близнята

Сьогодні є сенс згадати про те, що не хлібом єдиним — точніше, не лише роботою — живе людина: чому б не звернути увагу на свій внутрішній стан, попіклувавшись про душевний комфорт і гармонію.

Рак

Секрет успіху — виконувати робочий план, складений на нинішній день, методично й поступально: «перестрибувати» через кілька справ одразу, а потім мимоволі повертатися назад — найкращий спосіб їх завалити.

Лев

Сьогодні важливо уникати навіть мінімального ризику, оскільки він несподівано може призвести до серйозних проблем: необхідно йти второваними стежками та понад усе цінувати стабільність.

Діва

Вирушаючи на закупи, пам’ятайте про частку розумної економії: звісно, не варто вмикати режим скнари та тремтіти над кожною витраченою копійкою, але й тринькати гроші праворуч і ліворуч теж небажано.

Терези

Зірки настійно рекомендують вам бути вкрай обережними у висловлюваннях — існує високий ризик ненароком вибовкати таємницю, яка за жодних умов не має стати надбанням сторонніх людей.

Скорпіон

Не варто демонструвати людям навколо свою зверхність, навіть якщо для неї є всі підстави — навряд чи вони будуть у захваті від такої лінії поведінки, це радше налаштує їх проти вас.

Стрілець

Очистити свою енергетику, позбавивши її від накопиченого негативу, можна, наприклад, відвідавши оперний театр або концерт класичної музики, що в наш непростий час — реальний спосіб налаштуватися на позитивну хвилю.

Козоріг

Гарний день для поїздок будь-якого спрямування і тривалості — але переважно рекомендується вирушати у відрядження, обставини протягом яких складатимуться сприятливо.

Водолій

Відповідь на серйозне життєве або професійне питання дасть інтуїція, головне — вчасно до неї дослухатися, а не висувати на перший план доводи розуму, який сьогодні, на жаль, виявиться не на висоті.

Риби

Дуже важливо зберігати душевну рівновагу, не допускаючи зла ні в чому — ні в думках, ні в словах, ні, тим паче, в діях: не варто перевіряти на собі, наскільки швидко й ефективно діє закон бумеранга.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
578
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie